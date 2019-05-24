Rusya, 'kurabiyeci' Nuland'ı kara listeye aldı

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'a Rusya tarafından vize verilmediği ortaya çıktı.

Kiev'de 2013 sonunda gerçekleşen Maydan protestolarına verdiği destekle ve bu desteğini protestocularla polislere kurabiye ve çörek dağıtarak 'göstermesiyle' akıllarda kalan Nuland, Rusya'ya gitmeye hazırlanırken kötü bir sürprizle karşılaştı.

20-21 Mayıs'ta Rusya Dış İlişkiler Konseyi, Almanya Dış Politika Topluluğu ve John Hopkins Üniversitesi Perspektifli Uluslararası Araştırmalar Okulu tarafından Moskova'da düzenlenen uluslararası konferansa katılmak isteyen Nuland, Moskova yönetimi tarafından kara listeye alındığını öğrendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus basınına yapılan açıklamada, Nuland'ın ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak hazırlanan listeye alındığı ifade edildi.

Sputnik'e konuşan Rusya Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Andrey Kortunov, Rusya, ABD ve Almanya tarafından düzenlenen etkinlikte Amerikan heyetinde yer aldığını ancak ABD'li diplomatın durumunu bilmediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçtiklerinde durumdan haberdar olduklarını anlatan Kortunov, "Nuland'a bilet almamasını tavsiye etmemiz, kendisine vize verilmeyeceği söylendi" dedi.

Maydan protestolarına açık destek veren Nuland, Rusya'ya yaptırım uygulanmasının en istekli destekçilerinden biri olarak dikkat çekmişti.