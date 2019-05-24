DSP'li Aydın adaylıktan çekilme dilekçesini verdi: Her şey güzel olacak

23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına girmeyeceğini açıklayan DSP'nin 31 Mart seçimlerindeki adayı Muammer Aydın, adaylıktan çekilme dilekçesini İl Seçim Kurulu'na sundu. Aydın, "Her şey güzel olacak" dedi.