DSP'li Aydın adaylıktan çekilme dilekçesini verdi: Her şey güzel olacak

Aydın, adaylıktan çekilme dilekçesini bugün İl Seçim Kurulu'na verdiğini açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Aydın, "24.05.2019 Saat 09.54 itibariyle DSP İBB Başkan adaylığından çekilme dilekçemi İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na sundum. Her şey güzel olacak" ifadesini kullandı.
24.05.2019 Saat 09,54 itibariyle— Av. Muammer AYDIN (@AvMuammerAYDIN) 24 мая 2019 г.
DSP İBB Başkan Adaylığından çekilme dilekçemi https://t.co/ttIK1oBUxv Seçim Kurulu Başkanlığına sundum.
Herşey Güzel Olacak. Av.Muammer Aydın
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