İYİ Parti’den 23 Haziran için sandık kurulu itirazı

İYİ Parti, 31 Mart seçimlerinin iptaline gerekçe olan hataların 23 Haziran seçimleri öncesinde de tekrarlandığı gerekçesiyle, İstanbul’un 39 ilçesinde ilçe seçim kurullarınca oluşturulan, sandık kurulu başkan ve üyelerinin tespitine itiraz etti.

© AA / Volkan Furuncu Kılıçdaroğlu: YSK, gerekçeli kararıyla kendisini yok hükmünde saymıştır

Sözcü'de yer alan habere göre; İyi Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Av. Osman Erusta, itiraz gerekçesiyle ilgili yaptığı açıklamada, sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu iddiası ile seçim iptal ettirenlerin, itiraz ettikleri usulsüzlükleri yeniden yaptıklarını söyledi.

'KAMU GÖREVLİSİ Mİ, DEĞİL Mİ BELLİ DEĞİL'



Av. Osman Erusta, siyasi partilere dağıtılan listelerde, kamu görevlisi olduğu ifade edilen kişilerin kurumlarının adının, sözkonusu kurumlarda hangi görevde bulunduklarının ve kamu görevlisi olup olmadıkları hususunun net bir şekilde belirtilmediğine dikkati çekti.

YSK'nın son aldığı kararla kamu görevlisi tanımının bir nevi 657'lilerle sınırlandırıldığını vurgulayan Av. Erusta, “Bize gelen listelerde belediye görevlisi yazıyor. Belediyeler bünyesinde çalışan işçiler kamu görevlisi değildir. Belediye iştiraklerinde çalışan kişiler ise, fonksiyonları ne olursa olsun kamu görevlisi değildirler. Yine eğitim kurumlarından isimler bildirilmiş ama görevi ve kurumu tam olarak yazılmamıştır” dedi.

YSK'ya “Madem amacınız hukuka saygı çerçevesinde seçimin tekrarı o zaman neden yeni usulsüzlükler oluşturuyorsunuz?” diye soran Av. Erusta, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

'TESTİ KIRILMADAN ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞIYORUZ'



“YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin vermiş olduğu 4219 sayılı kararında bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaliyle yenilenmesine dair kararından sonra, oluşturulacak sandık kurulu başkan ve üyelerinin tespitinde, benzer hataların yaşanmamasını beklerken, ne yazık ki aynı hataların tekrar edildiği görülmüştür. Bu kapsamda İstanbul'un 39 ilçesinde 24.05.2019 tarihinde ilçe seçim kurullarınca oluşturulan, sandık kurulu başkan ve üyelerinin tespitine tarafımızca itiraz edilmiştir. Yaptığımız itirazlarla, olası risklerin önlemini alıyoruz, süreci takip ediyoruz, ilçe seçim kurullarının hata yapmalarının önüne geçiyoruz. Bir nevi Nasrettin Hoca misali; testi kırılmadan önlem almaya çalışıyoruz”.