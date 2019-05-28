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16:00 28 Mayıs 2019
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    Buldan: YSK'nın 250 sayfalık hukuksuzluğuna 23 Haziran'da öyle güçlü cevap verelim ki aradaki fark 250 bin olsun

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Politika
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (158)
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    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İBB Başkanlığı seçimiyle ilgili İstanbul halkına çağrıda bulundu. Buldan, " YSK'nın 250 sayfalık hukuksuzluğuna karşı gelin 23 Haziran'da öyle güçlü bir cevap verelim ki aradaki fark tam 250 bin olsun" dedi.

    Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Buldan, Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüşmesinin olumlu ve önemli bir aşama olduğunu dile getirdi.

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    Buldan, "Anayasal ve yasal bir hak olan avukat ile aile görüşünün kesintiye uğratılmadan sürdürülmesi oldukça önem taşımaktadır" diye konuştu.

    Çözüm sürecinde Türkiye'nin çok daha farklı noktalarda olduğunu belirten Buldan, "İmralı tecridinin tümden kaldırılarak diyaloğun bir an önce başlatılması, Kürt sorunu ve demokrasi sorunu başta olmak üzere içeride kangrenleşen sorunlar ile Türkiye merkezli bölgesel sorunları demokratik müzakere yoluyla ve barışçıl bir perspektifle çözme imkanı yaratacaktır. Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evrilecektir. Başka bir çıkış yolu olmadığını hepimiz biliyoruz. Hükümet de bunun farkındadır" dedi.

    HDP'nin 'demokratik siyaset' ve 'barış çizgisinde' ısrar edeceğini vurgulayan Buldan, "Demokratik mücadelenin sonu mutlaka demokratik müzakere olacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" ifadesini kullandı.

    'MİNAREYİ ÇALDILAR AMA KILIFINA UYDURAMADILAR'

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesine ilişkin kararını değerlendiren Buldan, şöyle devam etti: 

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    "YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararı tam bir hukuksuzluk belgesidir. Hukuk fakültelerinde hukuksuzluğa örnek olarak mutlaka okutulmalıdır. YSK'nın 7 üyesi, 250 sayfalık gerekçeli kararıyla aynı zamanda kendileri hakkındaki iddianameyi de yazmış oldular. Şimdiden benim bu söylediklerim tarihe not olarak geçsin. 250 sayfa uydurdular. Çünkü savunamadılar. Minareyi çaldılar ama kılıfına uyduramadılar. Her şey ortada." 

    YSK'nın İstanbul kararının gerekçesinde oy hırsızlığından söz edilmediğini, ortada oy hırsızlığının olmadığını belirten Buldan, "Asıl gerekçeli kararı İstanbul halkı, 23 Haziran'da sandıkta yazacak. Hiç kimse merak etmesin. İstanbul halkına buradan bir çağrı yapıyorum; YSK'nın 250 sayfalık hukuksuzluğuna karşı gelin 23 Haziran'da öyle güçlü bir cevap verelim ki aradaki fark tam 250 bin olsun. Bunlar başka türlü anlamayacaklar" diye konuştu. 

    Haksızlık ve hukuksuzlukların sadece İstanbul seçimlerinde yaşanmadığına değinen Buldan, "23 Haziran İstanbul seçimleri bizim için aynı zamanda Şırnak, Muş, Tatvan, Bağlar seçimidir. Gasp edilen altı belediyemizin seçimidir" dedi.  

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (158)

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    Etiketler:
    Açlık grevi, HDP, Abdullah Öcalan, İstanbul, 23 Haziran İBB seçimleri, YSK, Pervin Buldan, Türkiye
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