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15:58 30 Mayıs 2019
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    İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını asla kabul etmeyecek

    © AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
    Politika
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    İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, “ABD, Türkiye'nin S-400 alımını asla kabul etmeyecektir. Siz bir adım attığımızda bu, ABD taleplerinin sonu olmayacaktır” dedi.

    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye bir S-400 tehdidi daha
    Gazetecilerle iftar programında bir araya gelen Farazmand, Türkiye’nin Rusya almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD ile yaşadığı gerilimi değerlendirdi.

    Habertürk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'in aktardığına göre Farazmand,” ABD, Türkiye'nin S-400 alımını asla kabul etmeyecektir. Siz bir adım attığımızda bu, ABD taleplerinin sonu olmayacaktır. Bunu biliyoruz” diye konuştu.

    ‘KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜSTÜNDE DURMALIYIZ’

    İran ile ABD arasındaki nükleer gerilimi hatırlatan Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı; “Nükleer dosyasıyla birlikte İran'ın füze savunma sistemini istediler. Bunu tartışmaya açmadık. Sadece nükleer anlamda ve uluslararası bir toplulukla olabilir dedik. 2016'da bu anlaşmayı imzalandıktan sonra bahaneleri başladı. İran'ın füze yeteneklerini tartışmaya açmak istediler. O nedenle ABD, nükleer anlaşmadan çekildi. ABD'nin isteklerine karşı duramayan, geri adım atan ülkeler hep zor durumda kalmışlardır. Bölge ülkeleri, ABD tarafından hakir görülmek, tahkir edilmek istemiyorsa kendi ayaklarınızın üzerinde durmaları gerekir.”

    © DHA / Erdal Katrancı
    İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand

    ‘ANLAŞMADAN TAMAMEN ÇEKİLMEYECEĞİZ’

    © AP Photo /
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    Mohammad Farazmand, ABD'nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra diğer ülkelerin de sorumluluklarını yerine getirmediğini ve İran'ın muafiyetten yararlanması için olumlu adım atmadığını savundu.

    Farazmand, “Bu anlaşma çerçevesinde İran'ın da zenginleştirilmiş uranyum ve ağır suyu dışarı gönderme gibi yükümlülükleri var. Nükleer anlaşmaya göre İran'ın ve karşı tarafın sorumluluklarını yerine getirmede dengeli olması gerekiyor. Biz de nükleer anlaşma kaldırılınca, taahhütlerimizde geri atmayı tercih ettik. Sorumluluklarda dengeyi bulma adına 60 günlük süre tanıdık. Karşı tarafın sorumluluklarını yerine getirmesi ve dengeyi bulma adına başka önlemleri devreye sokacağız. İki ay sonra bunlar devreye girecek. Nükleer anlaşmadan tamamen çekilmeyeceğiz” dedi.

    AMBARGOYA KARŞI YENİ MEKANİZMALAR

    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İran Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand
    © Sputnik /
    İran’ın Ankara Büyükelçisi Farazmand: ABD’nin tek yönlü tutumunu dikkate almayacağız, mekanizma geliştireceğiz
    Büyükelçi, “ABD'nin İran'a karşı sert politikaları arttıkça İran'ın da sert tutumu devam edecek. ABD resmi ve uluslararası bir masayı terk etmiş bulunuyor. İran'a yaptırımların bir kısmı ile ilgili Türkiye de tutumunu açık şekilde ortaya koymuştur. Biz Türkiye ile gerçekten iç içe geçmiş ilişkilere sahibiz. 2019'da ilişkilerimizin 2018'den aşağı düşmemesini sağlayacağız ve yaptırımlardan kaynaklı kayıpları başka türlü telafi etmeye çalışacağız” diye konuştu.

    ABD ambargosunun ardından İran-Türkiye ticari ilişkilerinin devam etmesi konusunda bazı teknik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Farazmand; takas sistemi, yerel parayla ticaret ve ortak banka kurulması gibi mekanizmaların düşünüldüğünü söyledi.

    ‘ABD’Yİ BÖLGEDE İSTEMİYORUZ’

    İranlı diplomat Suriye konusuna da değindi.

    © AA / Fatih Aktaş
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    Bu konuda Türkiye ile çeşitli platformlarda istişarelerin sürdürüldüğünü hatırlatan Farazmand, “Herhangi bir kırmızıçizgi söz konusu değildir. Suriye krizinde İran ve Türkiye kaybetti. Biz ABD'lilerin bölgenin herhangi bir yerinde olmalarını istemiyoruz. Başta Suriye olmak üzere bu hiçbir yerde istikrar ve barışa katkı sunmamıştır. Gerilimin artmasına neden olmuştur. ABD'liler artık Suriye'nin doğusunda olamayacaklarını ve bu bölgeleri terk etmeleri gerektiğini görmelidir. ABD'nin desteğini alan terör örgütleri de artık bu desteğin olmayacağını görecekler ve bölge ülkeleri çok daha iyi mekanizmalar gerçekleştirebilirler” dedi.

    ‘ZARİF, ARABULUCULUK AMACI GÜTMEDİ’

    Farazmand, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Türkiye ziyaretinde arabuluculuk amacı gütmediğini, Suriye'den özel bir mesaj getirmediğini söyledi. 

    Farazmand, “İki tarafta bu müzakereler açılır mı açılmaz mı Türkiye ve Suriye'ye bağlı bir konudur. Biz hiçbir şekilde müdahale amacında değiliz. Bizi ilgilendiren şey, Türkiye ve Suriye ile ayrı ayrı kendi diyalog mekanizmalarımızı korumaktır. Suriye konusunda mutabık olduğumuz konular; toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye halkının geleceğine kendisinin karar vermesi ve yabancı unsurların çıkmasıdır” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Mohammad Farazmand, Rusya, Cevad Zarif, Nükleer, Yaptırım, S-400, Suriye, ABD, Türkiye, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
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