Adalet Partisi'nden 23 Haziran mesajı: CHP ile birlik içindeyiz

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "23 Haziran, Türkiye'nin dönüm noktasıdır. Bu değerlere ve kırmızı çizgilere sahip çıktığı için CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz" dedi.

Adalet Partisi lideri Vecdet Öz, Bursa'da partisinin yöneticileri ve üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

İstanbul'da, 23 Haziran'da tekrarlanacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'yi destekleyeceklerini belirten Öz, şöyle konuştu:

"Adalet Partililer; adalete inanır, adalet yolunda ilerler, milletin ağzına ve bakışına bakar. 23 Haziran, Türkiye'nin dönüm noktasıdır. Türkiye'nin kader günüdür. Bu bir belediye başkanlığı seçimi değildir. Bu mesele milli iradenin tecelli etmesi ile ilgili bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu değerlere, kırmızı çizgilere sahip çıktığı için CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz."

'YASSIADA'YI TATİL KAMPINA ÇEVİRDİLER'

Yassıada ile ilgili açıklamalarda bulunan Öz, Yassıada'nın mağduriyetin ifadesi olduğunu söyledi.

Öz, "İktidar, sağ olsun, sahip çıkıyor ama böyle sahip çıkılmaz. Adanın son halini biliyorsunuz. Adayı 'Demokrasi adası yapacağız' dediler, tatil kampına çevirdiler. Adanın güzelim yeşilliklerini mahvetmişler. Bizim içimiz sızladı" diye konuştu.