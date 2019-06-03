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15:39 03 Haziran 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    AK Parti ,YSK'nın seçim kurulu kararına itiraz edecek

    © AA / İbrahim Erikan
    Politika
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    AK Parti, YSK’nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkan ve müdürlerinin 23 Haziran seçimlerinde görev yapması kararına itiraz edeceğini duyurdu.

    © DHA /
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    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde görevlerine devam etmesine yönündeki kararı AK Parti'de itirazla karşılandı. Kararı doğru bulmadıklarını belirten AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kararı gözden geçirmeleri için başvuru yapacaklarını söyledi.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, “YSK’nın bu kararını doğru bulmuyoruz” diyen Özel, “Bu kararınızı gözden geçirin” diyerek başvuru yapmayı düşündüğünü söyledi.

    YSK
    © Fotoğraf : DHA
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    Özel bugün yapacağını söylediği başvuruda, “Haklarında soruşturma olan seçim müdürleri hakkında bir işlem yapmanız, değiştirmeniz, oraya başka müdürleri göndermeniz gerekir” diyeceklerini, soruşturma geçiren İlçe Seçim Kurulları başkanları için de “Hakim Savcılar Kurulu’na bildirin. Yerlerine daha kıdemli hakim gönderin” müracaatında bulunacaklarını söyledi. Özel, YSK’nın bu kararını doğru bulmuyoruz

    NE OLMUŞTU?

    Ekrem İmamoğlu
    © REUTERS / MURAD SEZER
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    31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış ancak AK Parti’nin itirazı üstüne YSK seçimi iptal etmişti. İptal gerekçesi de, ‘sandık kurullarının usulsüz oluşturulmasına’ dayandırılmıştı.

    Şişli 1’inci İlçe Seçim Kurulu, sandık kurullarının yasaya aykırı oluşturulması gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim müdürlerinin 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde görev alıp almaması hususunda YSK’dan görüş istemişti. YSK da 'göreve devam' kararı almıştı.

    Etiketler:
    itiraz, ilçe seçim kurulu, seçim, 23 Haziran, Ekrem İmamoğlu, YSK, Recep Özel, AK Parti
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