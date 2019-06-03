Yıldırım'dan YSK kararına tepki, 'aklıselim' çağrısı: Fevkalade talihsiz

YSK'nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarının 23 Haziran'da görev yapabileceği yönündeki kararı için "fevkalade talihsiz" yorumu yapan Binali Yıldırım, "Ümit ederim YSK, aklıselimle değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasında karışıklığa sebebiyet verecek bu işten vazgeçer" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde görevlerine devam etmesine yönündeki kararına Binali Yıldırım'dan da tepki geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Küçükçekmece'de esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı; "Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Çünkü seçimin yenilenmesine YSK karar verirken, birçok sebep saydı. Bunlardan bir tanesi de bu seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunulmasını karara bağlamıştı. Hal böyle iken bir yandan sorumlu tuttuğu, bir yandan suçladığı insanları, yapılacak bir seçimde, 'tekrar görev yapabilirler' diye karar vermesi, yapılacak seçimlere şimdiden soru işaretleri oluşturmuştur."

Partisinin itirazda bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Ümit ederim YSK bunu aklıselim ile değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasını karışıklığa sebep olacak bu işten vazgeçer" dedi.

İYİ PARTİ STANDINDAN 'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' SLOGANI

Öte yandan Binali Yıldırım, Hürriyet Caddesi'nde bulunan İYİ Parti seçim standını da ziyaret etti.

Bu sırada kimi İYİ Partililer, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için kullanılan "Her şey çok güzel olacak" sloganı attı. AK Partililer de buna "Her şey daha güzel olacak" karşılığını verdi.