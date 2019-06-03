Yıldırım'dan YSK kararına tepki, 'aklıselim' çağrısı: Fevkalade talihsiz

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Küçükçekmece'de esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı; "Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Çünkü seçimin yenilenmesine YSK karar verirken, birçok sebep saydı. Bunlardan bir tanesi de bu seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunulmasını karara bağlamıştı. Hal böyle iken bir yandan sorumlu tuttuğu, bir yandan suçladığı insanları, yapılacak bir seçimde, 'tekrar görev yapabilirler' diye karar vermesi, yapılacak seçimlere şimdiden soru işaretleri oluşturmuştur."
İYİ PARTİ STANDINDAN 'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' SLOGANI
Öte yandan Binali Yıldırım, Hürriyet Caddesi'nde bulunan İYİ Parti seçim standını da ziyaret etti.
Bu sırada kimi İYİ Partililer, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için kullanılan "Her şey çok güzel olacak" sloganı attı. AK Partililer de buna "Her şey daha güzel olacak" karşılığını verdi.
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