CHP'li Mahmut Tanal: Belediye şirketi İGDAŞ'ın personeli ev ev gezip Binali Yıldırım'a oy istedi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İGDAŞ personelinin yardıma muhtaç ailelerin evlerini ziyaret ederek AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a oy istediğini iddia etti. İGDAŞ, ise ziyaretlerin 'periyodik empati' çerçevesinde yapıldığını savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir şirketi olan İGDAŞ’ın, AK Parti tarafından yeniden İBB Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım’ın seçim kampanyası için kullanıldığını öne sürdü.

BANA GELEN İHBARI KAMUOYU İLE PAYLAŞIYORUM.Demek ki gönül belediyeciliği değil götür belediyeciliğidir...



1-İGDAŞ A.Ş Genel Müdürü bütün İGDAŞ Kartal bölgesinde topluyor, mühendislerin telefonlarına gelen mesajlarda 1,2,3 Haziran ve 7,8,9 Haziran tarihlerinde müdürler, — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 6 Haziran 2019

2-şefler ve bir kısım personeller olacak şekilde ev ev dolaşıp (özellikle yardıma muhtaç insanların evlerinde)oy istiyorlar, birtakım Akpartinin verdiği şeyleri dağıtıyorlar ( Gıda,eşantiyon vb)Seçime kadar devam edeceğine dair programlar ( hafta sonu tatilleri dahil) yapıyorlar — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 6 Haziran 2019

​​'İŞTEN ATILMA KORKUSUYLA SES ÇIKARAMADILAR'

Tanal'ın iddiasına göre kurum personeli, bayram öncesi ve bayram sırasında yardıma muhtaç ailelerin evlerini ziyaret ederek Yıldırım’a oy istemeleri için görevlendirildi. Personel, bu ziyaretlerde AK Parti’nin hazırladığı gıda malzemelerini ve seçim promosyon ürünlerini dağıttı.

Tanal, bazı İGDAŞ personelinin bu ziyaretleri yapmak istemediğini, ancak işten atılma korkusuyla seslerini çıkarmadıklarını ve amirlerine katıldıklarını iddia etti.

'FAZLA MESAİ ÜCRETİ BAŞKA YOLLARLA ÖDENECEK'

Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İGDAŞ A.Ş Genel Müdürü bütün İGDAŞ’ı Kartal bölgesinde topluyor. Mühendislerin telefonlarına gelen mesajlarda 1,2,3 Haziran ve 7,8,9 Haziran tarihlerinde müdürler, şefler ve bir kısım personeller olacak şekilde ev ev dolaşıp (özellikle yardıma muhtaç insanların evlerinde) oy istiyorlar, AKP’nin verdiği şeyleri dağıtıyorlar (Gıda,eşantiyon vb) Seçime kadar devam edeceğine dair programlar (hafta sonu tatilleri dahil) yapıyorlar. Görevlendirdikleri personellere mesaj atıyorlar. Çalıştırılan personellere fazla mesai ücretlerinin başka yollarla ödeneceğini söylüyorlar. 1 müdür 1 şef, 1 şef 1 mühendis,1 teknik personel gibi 2'li gruplar halinde görevlendirilen personele ayrıca kiralık sivil araçlar (İGDAŞ logosu olmayan) tahsis edilmiş vaziyette."

İGDAŞ: OY İSTEME SÖZ KONUSU DEĞİL, HEDİYELER ÇİKOLATADAN İBARET

İddiaların gündem yaratması üzerine yazılı bir açıklama yapan İGDAŞ ise, söz konusu ziyaretlerin İBB bünyesindeki ’empati ziyaretleri’ olduğunu ve periyodik olarak yapıldığını savundu. İGDAŞ ayrıca verilen hediyelerin ‘geleneksel olarak bayramlaşma vesilesiyle götürülen bir kutu çikolatadan ibaret’ olduğunu da öne sürdü.

Bugün Twitter adresinizde İGDAŞ ile ilgili paylaştığınız ithamlar hakkındaki açıklamamız pic.twitter.com/lLBwqwCLJw — İGDAŞ (@igdaskurumsal) 6 Haziran 2019

​Açıklamada ziyaretlerin herhangi bir siyasi amaç taşımadığı öne sürüldü ve “Oy istemek asla söz konusu değildir” denildi.

İGDAŞ, sadece yönetici personelin gönüllülük esasına göre ziyaretlere katılım gösterdiğini belirtti.

KONUYU TBMM'YE TAŞIYACAK

Ancak İGDAŞ'ın açıklamasını tatmin edici bulmayan CHP'li Mahmut Tanal, “Empati mühendis ve teknik personelle mi yapılır? Tatil olduğu halde İGDAŞ personeli hangi hak ve yetki ile sabah saat 09.00’da çalışmak üzere toplantıya çağrıldı” diye sordu.

Konuyu TBMM gündemine taşıyacağını da söyleyen Tanal, İGDAŞ yöneticilerine personele atılan mesajları paylaşmaları çağrısında bulundu.