MHP'li Yalçın: İstanbul'a mitili atmak demek, İstanbul'un gündemine mitili atmak demektir

MHP'li Yalçın 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yalçın, partilerince 23 Haziran için özel bir seçim stratejisi hayata geçirildiğini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda dört genel başkan yardımcısının koordinatörlüğünde seçim koordinasyon bölgelerine ayrıldığına işaret etti.
'İSTANBUL'A KARARGAH KURULDU'
"İstanbul'a mitili atmak demek, İstanbul'un gündemine mitili atmak demektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır. İstanbul programı çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız, şehirdeki hemşeri derneklerinin başkan ve yöneticileri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecektir."
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