MHP'li Yalçın: İstanbul'a mitili atmak demek, İstanbul'un gündemine mitili atmak demektir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İstanbul'a mitili atmak demek, İstanbul'un gündemine mitili atmak demektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır" dedi.

MHP'li Yalçın 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MHP'nin seçim çalışmalarının, Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti'nin seçim programıyla uyum içerisinde devam ettiğine dikkati çeken Yalçın, İstanbul'da seçimin merkezinde konuşlanan MHP'nin İstanbul halkıyla sahada iç içe, çarşıda pazarda yan yana olduğunu söyledi.

Yalçın, partilerince 23 Haziran için özel bir seçim stratejisi hayata geçirildiğini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda dört genel başkan yardımcısının koordinatörlüğünde seçim koordinasyon bölgelerine ayrıldığına işaret etti.

'İSTANBUL'A KARARGAH KURULDU'

MHP teşkilatlarının tam manasıyla mitili İstanbul'a attığını, adeta İstanbul'a karargah kurduğunu belirten Yalçın, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İstanbul'a mitili atmak demek, İstanbul'un gündemine mitili atmak demektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır. İstanbul programı çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız, şehirdeki hemşeri derneklerinin başkan ve yöneticileri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecektir."