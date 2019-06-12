Fransa Dışişleri Bakanı Drian Türkiye'ye geliyor: YPG ile ilişkilerden duyulan rahatsızlık iletilecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Le Drian'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret yapacağı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin ele alınacağı kaydedildi.

SURİYE KONUSU ELE ALINACAK

Yarın Ankara'da temaslarda bulunacak Le Drian'ın gündeminde, esas olarak Suriye konusunun yer alacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, yapılacak görüşmelerde, Türkiye'nin Fransa ile YPG arasındaki ilişkiden duyduğu rahatsızlığın bir kez daha iletileceği öğrenildi.

İki ülke arasındaki son dönem temaslarda, Fransa'nın YPG bölgesindeki askeri varlığını sürdürme ve örgüte desteğe devam etme isteği ön plana çıkıyor.

FRANSA'DAN 'YPG İLE PKK ARASINDA AYRIM YAPILSIN' ÖNERİSİ

Bir yandan Türkiye'nin güvenlik kaygılarını önemsediği yönünde mesajlar veren Paris yönetimi, diğer yandan YPG ile PKK arasında ayrım yapılması, YPG'yi, Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile barıştırma gibi formülleri masaya getiriyor.

FRANSA'DAN YPG'YE EĞİTİM

Rakka'nın kuzeyinde bulunan şeker fabrikasını üs olarak kullanan Fransa, çevresinde teknik istihbarat binası ve silah depoları bulunduruyor.

Fransız askeri danışmanları, bu bölgenin kuzeyindeki Ayn İsa üssünde ise YPG üyelerine eğitim veriyor.