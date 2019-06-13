Kayıt
09:10 13 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İmamoğlu, 23 Haziran'a kadar hiçbir polemiğe girmeyecek

    © REUTERS / Murad Sezer
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 40

    CHP, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine 10 gün kala teyakkuza geçerken, kalan süre içerisinde hiçbir polemiğe girilmeyecek ve provokasyonlara karşı dikkatli olunacak. Ekrem İmamoğlu'nun yalnızca vaatlerini anlatacağı, bunun dışındaki hiçbir tartışmaya yanıt vermeyeceği belirtildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileneceği 23 Haziran'a 10 gün gibi kısa bir süre kala CHP'de bundan sonra hiçbir polemiğe girilmemeye dikkat edilecek.

    © Fotoğraf : Twitter
    Son anket sonuçlarına göre İmamoğlu önde
    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Ekrem İmamoğlu’nun kalan süre içerisinde yalnızca vaatlerini anlatacağı, bunun dışındaki hiçbir tartışmaya yanıt vermeyeceği; herhangi bir konuda yanıt verilmesi gerekirse CHP Genel Merkezi’nin gerekli açıklamayı yapacağı belirtildi.

    CHP içinde hazırlanan haftalık bilgilendirme raporunda düşük seviyeli tartışmaları muhatap almayarak cevap verilmemesi gerektiği de vurgulandı. 

    Habere göre, CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul seçimine kalan 10 günlük kısa süre içerisinde asla polemiğe girilmemesini istediği öğrenildi.

    Bu konuda kurmaylarını sık sık uyardığı belirtilen Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki çalışmaları yürüten ekibe de kalan sürede seçmenlere yalnızca vaatlerin anlatılması gerektiğini söylediği ifade edildi.

    'TEK CEVAP 'MUHATAP ALMIYORUZ' OLMALI'

    © AA / Erhan Elaldı
    Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nu yeniden İBB Başkanı seçeceğiz, iptal ederlerse bir daha seçeceğiz
    Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile de polemikten uzak durulması ve yalnızca kampanyaya odaklanılması konusunda görüşerek uyarı ve önerilerini dile getirdiği ifade edildi.

    CHP milletvekilleri ve örgütlerine gönderilen haftalık bilgilendirme raporunda da polemikten uzak durulmasına ilişkin yeni bir not yer aldı.

    Raporda 'Tek cevap ‘Muhatap almıyoruz’ olmalıdır' başlığı altında, "Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilmeli. Muhatap almamak çoğu zaman en güzel cevaptır. Muhatap almadığımız ya da o seviyeye inmeyeceğimiz dile getirilmeli. Zira o tarz söylemlerde bulunan insanların amaçları bizleri o polemiğe sokmaktır, amaçlarına ulaştırmamak için verilecek tek cevap ‘muhatap almıyoruz’ olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

    İlgili konular:

    İmamoğlu: Bu şehir kadınların emeğinin karşılığını alabileceği bir kent olacak
    Deniz Baykal'dan 'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna yanıt
    İmamoğlu: Gariplerin, işsizlerinin yanında bir belediye başkanı olacağım
    İmamoğlu: Binali Yıldırım, münazara öncesi soruların görüşülmesini talep etmiş
    Etiketler:
    İstanbul, polemik, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Pärnu tatil kasabası sahillerinde genç bir kadın, Estonya, 1961.
    Deniz, kum, güneş ve düğme detaylı mayolar: Sovyetler Birliği'nde yaz tatilleri neye benziyordu?
    Karikatür
    Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet