İmamoğlu ve Yıldırım ilk kez canlı yayında karşı karşıya geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin yenileneceği 23 Haziran'a günler kala Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ilk kez bir televizyon programında karşı karşıya geliyor.

Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir seçim öncesinde iki adayın karşılıklı olarak projelerini anlatacağı canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndan gerçekleştirilecek. Tüm kanallara açık ortan yayının moderatörlüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya yapacak, adaylara 20 soru sorulacak.

En son Kasım 2002'de Uğur Dündar yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan ile Deniz Baykal arasında ikili bir münazara gerçekleşmişti.