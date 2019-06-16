Kayıt
21:00 16 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece, Başakşehir ve Bayrampaşa'da halka seslendi.

    Akşener: Göreceksiniz, en az 3 puan farkla Ekrem kardeşim kazanacak

    © AA / Merve Yıldırım
    Politika
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (252)
    0 46

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Nasıl 31'i akşamı oy çaldırılmadıysa, 23'ü günü de oy çaldırılmayacak. Göreceksiniz, en az 3 puan farkla Ekrem kardeşim kazanacak" dedi.

    Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece, Başakşehir ve Bayrampaşa'da halka seslendi, İYİ Parti'nin ve CHP'nin seçim stantlarını ziyaret etti.

    Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu
    © AA / Özge Elif Kızıl
    Akşener: İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayıydı şimdi 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır
    CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'a kadar sadece Millet İttifakı'nın adayıyken bugün 16 milyon İstanbullunun adayı olduğunu belirten Akşener, "Ben bu milleti tanıyorsam, İstanbulluyu biliyorsam, İstanbul'un irfanı, İstanbullunun feraseti devreye girmiştir. 31 Mart'ta AK Partili adaya oy veren AK Parti'li seçmen de, MHP'li seçmen de göreceksiniz 23 Haziran'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy verecekler. Çünkü onların tercihine de saygısızlık edildi" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA / Serhat Çağdaş
    Akşener: Ülkenin gerilime değil, normalleşmeye ihtiyacı var
    Akşener şöyle devam etti: "23 Haziran'da çevrenizi oy kullanmaya götüreceksiniz, biz de götüreceğiz. 23'ü günü iş bizde. Nasıl 31'i akşamı oy çaldırılmadıysa, 23'ü günü de oy çaldırılmayacak. Zaten sandıklardan oy çalamayacakları için arıza çıkarıyorlar ama bir Allah'ın kulunu kırmayacaksınız. Sizi kavgacı, asabi göstermek isteyenlere sırtınızı döneceksiniz, gideceksiniz. 22.00'ye kadar şöyle bir sorunumuz olabilir, müşahit arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum, sandık başında bunlar çamura yatmaya, kavga çıkartmaya çalışabilir. Ona da sabredeceksiniz. Saat 22.00'ye gelecek, bitecek sandık açılması. Ondan sonra neşelenebiliriz. Göreceksiniz, en az 3 puan farkla Ekrem kardeşim kazanacak."

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (252)
    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, CHP, İBB, Meral Akşener, İYİ Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Etkinlik kapsamında, Minyatür Türkiye sergisi organize edildi. Sergide Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Kapadokya, Aspendos, Boğaz gösterildi.
    Moskova’daki Türkiye Festivali’nden kareler
    Karikatür
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet