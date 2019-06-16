Akşener: Göreceksiniz, en az 3 puan farkla Ekrem kardeşim kazanacak

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece, Başakşehir ve Bayrampaşa'da halka seslendi, İYİ Parti'nin ve CHP'nin seçim stantlarını ziyaret etti.

CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'a kadar sadece Millet İttifakı'nın adayıyken bugün 16 milyon İstanbullunun adayı olduğunu belirten Akşener, "Ben bu milleti tanıyorsam, İstanbulluyu biliyorsam, İstanbul'un irfanı, İstanbullunun feraseti devreye girmiştir. 31 Mart'ta AK Partili adaya oy veren AK Parti'li seçmen de, MHP'li seçmen de göreceksiniz 23 Haziran'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy verecekler. Çünkü onların tercihine de saygısızlık edildi" dedi.

Akşener şöyle devam etti: "23 Haziran'da çevrenizi oy kullanmaya götüreceksiniz, biz de götüreceğiz. 23'ü günü iş bizde. Nasıl 31'i akşamı oy çaldırılmadıysa, 23'ü günü de oy çaldırılmayacak. Zaten sandıklardan oy çalamayacakları için arıza çıkarıyorlar ama bir Allah'ın kulunu kırmayacaksınız. Sizi kavgacı, asabi göstermek isteyenlere sırtınızı döneceksiniz, gideceksiniz. 22.00'ye kadar şöyle bir sorunumuz olabilir, müşahit arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum, sandık başında bunlar çamura yatmaya, kavga çıkartmaya çalışabilir. Ona da sabredeceksiniz. Saat 22.00'ye gelecek, bitecek sandık açılması. Ondan sonra neşelenebiliriz. Göreceksiniz, en az 3 puan farkla Ekrem kardeşim kazanacak."