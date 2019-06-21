Gürcistan Parlamento Başkanı istifa etti

Gürcü Rüyası partisi Genel Sekreteri Kaha Kaladze “Alınan bu karar halkın karşısında bir sorumluluktur” dedi.
Gazetecilere konuşan parti Grup Başkanı Mamuka Mdinaradze, Kobahidze’nin yerine göreve parlamento çoğunluğu lideri Archil Talakvadze’nin geleceğini ifade etti.
'BAŞKA BİR ADAY DÜŞÜNMÜYORUZ'
Mdinaradze “İstifadan sonra bu görev için başka bir aday düşünmüyoruz” dedi.
Tiflis’te, dün 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti.
Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.
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