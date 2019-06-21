Gürcistan Parlamento Başkanı istifa etti

Rus heyetin Gürcistan’a gelmesi ve Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurul toplantısının parlamentoda yapılmasına izin vermesine yönelik protestoların ardından, ülkede iktidardaki Gürcü Rüyası partisi, Parlamento Başkanı İrakli Kobahidze’nin görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Muhaliflerin istifa talebi ve protestoların ardından iktidardaki Gürcü Rüyası partisi konseyinde İrakli Kobahidze’nin istifası yönünde karar verildi.

Gürcü Rüyası partisi Genel Sekreteri Kaha Kaladze “Alınan bu karar halkın karşısında bir sorumluluktur” dedi.

Gazetecilere konuşan parti Grup Başkanı Mamuka Mdinaradze, Kobahidze’nin yerine göreve parlamento çoğunluğu lideri Archil Talakvadze’nin geleceğini ifade etti.

'BAŞKA BİR ADAY DÜŞÜNMÜYORUZ'

Mdinaradze “İstifadan sonra bu görev için başka bir aday düşünmüyoruz” dedi.

Tiflis’te, dün 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti.

Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı.

Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.