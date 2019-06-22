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11:43 22 Haziran 2019
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    Öcalan'ın 'seçim mesajını' taşıyan Özcan: İzni devlet verdi, bir devlet görevlisi de oradaydı

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Politika
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (369)
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    İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasından üç gün önce İmralı Cezaevi’ne giderek Abdullah Öcalan’ın seçim mesajını taşıyan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, görüşmede bir devlet görevlisinin de bulunduğunu söyledi.

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    Ali Kemal Özcan, İmralı’daki görüşmenin devlet, Öcalan ve kendisinin talebiyle yapıldığını, masada devlet görevlisi de bulunduğunu belirtti. Görüşme için ‘yeni doğumun habercisi’ ifadesini kullanan Özcan, seçim sonrasında yeni gelişmeler olabileceğini savundu.

    Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’a konuşan Özcan,“Görüşme kimin talebi üzerine gerçekleşti” sorusu üzerine, “Üç tarafın diyelim. Devletin, Öcalan’ın ve benim talebim üzerine gerçekleşti. Ben 2010 Temmuz’undan beri görüşmek istiyordum. Bu talebim Öcalan ve devlet tarafından kabul edildi” karşılığını verdi. 

    MİT İMASI

    HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan (sağda) ve Sezai Temelli (solda)
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    HDP'den Öcalan'ın mektubuna ilişkin açıklama
    Ali Kemal Özcan, izin veren kurumun MİT imasında bulundu.

    Özcan, görüşmeye hangi kurumun izin verdiğine ilişkin soruya “Devlet diyelim. İmralı kimin kontrolü altında” dedi. “MİT mi” sorusu karşısında ise, eski MİT Müsteşarı Fuat Doğu’nun “Ben MİT müsteşarlığı yapmadım, CIA’nın şube müdürlüğünü yaptım” sözünü anımsatan Özcan, “Bu görüşme, Türkiye devletinin CIA’nin şubesi olmadığının tarihsel bir ifadesidir” dedi. 

    HDP, Selahattin Demirtaş
    © REUTERS / Ümit Bektaş
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    Özcan, “Görüşme sırasında devlet görevlisi de vardı. Öcalan, daha önce avukatlarına yazdığı mektubun kamuoyuna duyurulmadığını öğrenince tepki gösterdi, mektubun bir örneğini devlet görevlisinden tedarik edip bana verdi” diye konuştu. 

    'BU VATAN BİZİM' DEDİ

    Görüşmede Öcalan’ın HDP’nin bağımsız çizgisini koruması gerektiğini söylediğini belirten Özcan, “Öcalan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı isyan etmiş 50 bin kişinin ölümünden sorumlu figürdür. Öcalan bu görüşmede, ‘Türkiye’de bir damla kanın bile akması çok çok fazla ve vebal sebebi. Ben geçmişte ölüm ve öldürmenin lideri oldum. Şimdi yaşayıp yaşatmanın lideri olacağım. Tarihe karşı sorumluluklarımız var. Bu vatan bizim’ dedi” iddiasında bulundu.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (369)
    Etiketler:
    HDP, devlet, seçim, Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ali Kemal Özcan
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