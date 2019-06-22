Yıldırım: Size mi kaldı Kürtlerin oyunu pazarlamak

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Binali Yıldırım, "Kürtler üzerinden herkes hesap kitap yapıyor. Kürtlerin oyunu masaya koymuşlar, 'Ona mı verelim, bana mı verelim?' Size mi kaldı Kürtlerin oyunu pazarlamak. Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yarın tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

Sivaslı Sanayici ve İş İnsanları Buluşması'nda konuşan Yıldırım, İstanbul'daki Sivaslı nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu hatırlattı, İstanbul'un geleceğini Sivaslıların belirleyeceğini öne sürdü.

Yıldırım, "Yarın yapılacak seçimin sonucunda Sivas'ın mührünü göreceğiz. Ben buna inanıyorum. Yarın sandığa gideceğiz. Allah nasip ederse İstanbul için karar vereceğiz. Vereceğimiz karar öncelikle İstanbul'umuz, İstanbul'da yaşayan 15 milyon hemşehrimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'KÜRTLER KİM HİZMET GETİRİYORSA OYUNU ONA VERİR'

Konuyu Kürt oylarına getiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı; "Kürtler üzerinden herkes hesap kitap yapıyor. Kürtlerin oyunu masaya koymuşlar, 'Ona mı verelim, bana mı verelim?' Size mi kaldı Kürtlerin oyunu pazarlamak. Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez. Ben yanımda çalışanların etnik kimliğine bakmam, ehliyetine, liyakatına bakarım. Memleket, vatan, bayrak sevgisine bakarım. Bu ülkenin, bayrağı, toprağı, devleti ve milletiyle değerleriyle sorunu olmayan herkes benim kardeşimdir, başımın üstünde yeri vardır."

Yıldırım, "Rabb'im nasip eder sizlerin desteğiyle belediye başkanı olursam, mutlaka elim üzerinizde olacak, bunu bilmenizi isterim. Çünkü kaynaşmak için buna ihtiyacımız var. Hemşehriciliği tadında tutmamız lazım, işin mikro milliyetçiliğe dönüşmemesi lazım. İstanbul'da mikro milliyetçilik, bölgecilik anlayışını ortadan kaldıracağım" dedi.