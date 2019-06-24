Kayıt
00:32 24 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ

    Özdağ: Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak

    © AA /
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, seçim sonuçlarının İstanbul ile sınırlı kalmayacağını belirterek, "Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak ve yeni siyasi aktörler ortaya çıkacaktır" dedi.

    Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54'ünü alan CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı.

    © AA / Erhan Elaldı
    İstanbul seçimini yaptı, İmamoğlu yeniden İBB Başkanı
    Sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "İstanbul seçimi, İstanbul’a ve Türkiye’ye hayırlı olsun. Demokrasi kazandı, hukuk kazandı. Türk insanı baskıcı, otokrat yönetim tarz ve söylemlerine razı olmayacağını gösterdi. Herkes siyasetini bu yeni eğilime göre belirlemek durumundadır.Türkiye,büyük bir çoğunlukla kamplaştıran, kutuplaştıran, ayrıştıran siyaset biçimini reddetmiştir.

    Bu seçimin sonuçları İstanbul ile sınırlı kalmayacaktır. Başka siyasi yansımalarıda olacaktır. Kürt kökenli vatandaşlarınız,kardeşlerimiz oylarının kimsenin tekelinde,cebinde olmadığınıda göstermişlerdir. Artık eski siyaset tarzının vatandaş tarafından rağbet görmediğinin bir yansımasıdır, ifadesidir. Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak ve yeni siyasi aktörler ortaya çıkacaktır. Bu seçimin en önemli sonuçlarından bir taneside budur.

    'VATANDAŞ TEK ADAM YÖNETİM VE TARZINI İSTEMİYORUM DEMİŞTİR'

    Türk Milleti her partilisi ile bir bütündür. Partiler amaç değil araçtır, parti farklılıklarından dolayı insanları hasımlaştırmak ülkeye kötülük etmektir.

    Selçuk Özdağ
    © AA / Turgay Duyar
    AK Partili Özdağ: Partili cumhurbaşkanlığında yanıldım
    Bu seçimde terör örgütü şeflerinin iç siyasete malzeme edilmesinin yanlışlığı ve sonuçları da ortaya çıkmıştır. Türkiye, 50 bin kişinin ölümüne sebep olmuş teröristlerin televizyon ekranlarına çıkarılmasına bu aziz milletin bir cevabı olacaktı oldu da ve o cevabı oyları ile sandıkta vermiştir.

    Bu mesajı herkes iyi anlamalıdır. Eleştirilere kulak vermeli ve özeleştiri yapmak erdemini göstermelidir. Vatandaş, kamplaştırma, kutuplaştırma istemiyorum demiştir. Tek adam yönetim ve tarzını istemiyorum demiştir. Siyasallaşan bir yargı istemiyorum demiştir. Her alanda şeffaflık istiyorum demiştir.

    Demokrasi istiyorum, adalet istiyorum, barış ve kardeşlik dili, uzlaşı istiyorum, bağımsız yargı istiyorum, kuvvetler ayrılığı istiyorum, eğitimde fırsat eşitliği, gelir dağılımında adalet istiyorum demiştir.

    Yüce dinimiz İslam’ın sandığa götürülüp siyasi hırslar uğruna oylamaya tabii tutulmasını istemiyorum demiştir. Veeee ekonomi ve Devlet yönetiminin ehil ellere, liyakatli kişilere verilmesini istiyorum demiştir. Ya YENİ HAL, ya YENİ HAL."

    İlgili konular:

    AK Partili Özdağ: İktidarların vazifesi mazeret üretmek değildir, 28 Şubat tersinden tekrar edildi
    AK Partili Özdağ: Bu seçimlerin bekayla bir alakası yok
    AK Partili Özdağ: İstanbul'da bir avuç sandığın 15 günde sayılamaması ayıp
    Eski AK Parti Milletvekili Özdağ: Tek adam düzeni demokrasiyi ve kurumları tahrip eder
    Etiketler:
    Selçuk Özdağ, İstanbul, 23 Haziran İBB seçimleri, Ekrem İmamoğlu, CHP, AK Parti, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ‘Modern Türk tasarımcıların gözünden Osmanlı İmparatorluğu kıyafetleri’ sergisinden bir kare.
    Moskova’da Osmanlı kostümleri sergisi açıldı
    Karikatür
    'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet