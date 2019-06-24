Sandığa gitmeyen DSP lideri Aksakal'dan İmamoğlu mesajı

Yenilenen İstanbul seçimlerinde aday göstermedikleri için sandığa gitmeyeceğini açıklayan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu'nu tebrik etti.

Toplumsal iradenin kurumsal iradeden üstün olduğu gerçeğini ortaya koyan İBB seçimi tamamlandı.Sayın İMAMOĞLU'nu tebrik ediyorum.Hükümet ve TBMM ülke gerçeklerine acilen dönerek ekonomideki ve dış politikadaki kritik sürecin kontrol altına alınması için strateji üretmelidir. — Önder Aksakal (@OnderAksakal) 24 июня 2019 г.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksakal, "Toplumsal iradenin kurumsal iradeden üstün olduğu gerçeğini ortaya koyan İBB seçimi tamamlandı. Sayın İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Hükümet ve TBMM ülke gerçeklerine acilen dönerek ekonomideki ve dış politikadaki kritik sürecin kontrol altına alınması için strateji üretmelidir" ifadelerine yere verdi.

31 Mart seçimlerinin ardından tekrar edilen 23 Haziran seçiminde aday göstermeyen DSP'nin lideri Aksakal seçim günü, "DSP için 31 Mart yerel seçimleri tamamlanmıştır dedik. Adayımız çekildiği için parti meclisimiz, yeni bir aday göstermeme kararı almıştı. Dolayısıyla bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birisini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok zaten” açıklamasını yapmıştı.