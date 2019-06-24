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17:32 24 Haziran 2019
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    AA: İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkı 806 bin 415'e yükseldi

    © İHA /
    Politika
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    31 Mart seçimlerinde 4 milyon 169 bin 765 oy alan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da oyunu 4 milyon 741 bin 868'e çıkardı. AK Partili Binali Yıldırım ise 31 Mart'ta 4 milyon 156 bin 36 kişinin oyunu alırken 23 Haziran'da 3 milyon 935 bin 453 kişinin oyunu alabildi. Böylece iki aday arasındaki 13 bin 729 oy farkı, 806 bin 415 oldu.

    AA muhabirinin resmi olmayan seçim sonuçlarından derlediği bilgiye göre, 10 milyon 570 bin 963 seçmenin bulunduğu İstanbul'da, 8 milyon 925 bin 63 kişi oy kullandı. Bu oyların 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı. Katılım oranı da yüzde 84.5 olarak gerçekleşti.

    © AA / Erhan Elaldı
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54.21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44.99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

    Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar'a ise 47 bin 829, Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel'e de 14 bin 545 oy verildi.

    Resmi olmayan verilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 48.77 oy alırken, dünkü seçimlerdeki oyunu yüzde 54.21'e yükseltti. Cumhur İttifakı'nın adayı Yıldırım ise 31 Mart seçimlerinde yüzde 48.61 oy alırken bu seçimlerdeki oy oranı 44.99'a düştü.

    İMAMOĞLU 4 MİLYON 741 BİN 868 SEÇMENİN OYUNU ALDI

    CHP ve AK Parti'nin iki seçimdeki dağılıma bakıldığında ise 31 Mart'ta 4 milyon 169 bin 765 oy alan İmamoğlu, dünkü seçimlerde 4 milyon 741 bin 868 seçmenin oyunu aldı.

    © AA /
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    31 Mart'ta 4 milyon 156 bin 36 kişinin oyunu alan Yıldırım ise 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde 3 milyon 935 bin 453 kişinin oyunu alabildi.

    Buna göre İmamoğlu'nun oyu 572 bin 103 artarken Yıldırım'ın oyu da önceki seçime göre 220 bin 583'lük bir düşüş yaşadı. Bir önceki seçimde iki rakip arasındaki fark 13 bin 729'du.

    31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 103 bin 364 oy alan Saadet Partisi adayı Gökçınar dünkü seçimlerde 47 bin 829 oy alırken, 31 Mart'ta 15 bin 424 oy alan Vatan Partisi adayı Yücel'in oyu da 14 bin 545 olarak kayıtlara geçti.

    GEÇERSİZ SAYILAN OYLAR AZALDI

    31 Mart'taki mahali idareler seçimlerinde 315 bin 250 geçersiz oy kullanılırken, bu sayı yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 136 bin 652 oy azalarak 178 bin 598'ye geriledi.

    © REUTERS / Kemal Aslan
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    Seçime katılım oranına bakıldığında ise 31 Mart'ta oy kullanan seçmen sayısı yüzde 83.86 oranla 8 milyon 865 bin 72 iken bu rakam, dünkü seçimlerde yüzde 84.42 oranla 8 milyon 924 bin 19'a yükseldi. Böylece yüzde 0.56 artışla önceki seçime göre seçime katılanların sayısı 59 bin 256 kişi arttı.

    İlçe bazlı katılım oranına bakıldığında da Arnavutköy, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla'da azalma olduğu diğer ilçelerde ise artış olduğu görüldü.

    İlçe bazındaki istatistiklere bakıldığında ise, AK Parti Sultangazi ve Sultanbeyli dışındaki tüm ilçelerde oy kaybı yaşarken CHP, İstanbul'un tüm ilçelerinde oylarını artırdı. CHP'nin oylarını en çok artırdığı ilçe 32 bin 611 oyla Küçükçekmece olurken, AK Parti ise bu ilçede 17 bin 107 ile en çok oy kaybı yaşadı.

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    © Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
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    31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki oy dağılımına göre, CHP Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Çekmeköy, Bahçelievler, Tuzla, Beykoz ve Şile'de AK Parti'nin önüne geçti. 

    AK Parti Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Sultangazi, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören, Ümraniye, Pendik ve Sultanbeyli'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 31 Mart seçimlerindeki üstünlüğünü korudu.

    • Yıldırım'a 31 Mart'ta yüzde 53.27 oy çıkan Fatih'te bu oran 49.37'ye düştü. İmamoğlu ise 31 Mart'ta aldığı yüzde 43.64 oy oranını Fatih'te yüzde 49.51'e çıkardı.
    • Üsküdar'da 31 Mart'ta Yıldırım'ın oy oranı yüzde 48.77, İmamoğlu'nun ise yüzde 48,38 iken, dünkü seçimlerde Yıldırım yüzde 44.8'e düşerken, İmamoğlu oy oranı yüzde 54.26'ya yükseltti.
    • Beyoğlu'nda 31 Mart'ta İmamoğlu oyların yüzde 46.02'sini, Yıldırım ise yüzde 50.99'unu aldı. 23 Haziran'da İmamoğlu oy oranını yüzde 51.59'a çıkarırken, Yıldırım'ın oy oranı yüzde 47.54'e geriledi.
    • Sancaktepe'de Yıldırım'ın 31 Mart'ta aldığı yüzde 50.2 oy, 23 Haziran'da yüzde 47.56'ya düşerken, İmamoğlu 31 Mart'taki yüzde 47.69 oy oranını yüzde 51.7'ye yükseltti.
    • Eyüpsultan'da da İmamoğlu 31 Mart'ta aldığı yüzde 48.47'lik oy oranını yüzde 53.92'ye çıkardı. Yıldırım'ın 31 Mart'taki yüzde 48.94'lük oranı ise bu seçimde yüzde 45.26'ya indi.
    • Bayrampaşa'da, Yıldırım'ın 31 Mart'taki yüzde 52.71'lik oy oranı dün yüzde 48.48'e düşerken, İmamoğlu'nun bu ilçedeki yüzde 45.5 olan oy oranı yüzde 50.67'e ulaştı.
    • Zeytinburnu'nda CHP adayı İmamoğlu'nun 31 Mart'ta aldığı yüzde 46.13'lük oy, dünkü seçimlerde yüzde 52.17'e çıkarken, Yıldırım'ın 31 Mart'ta aldığı yüzde 51.22'lik oy oranı yüzde 47.06'ya düştü.
    • Çekmeköy'de Yıldırım'ın 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçiminde aldığı yüzde 50.81'lik oy oranı, dünkü seçimlerde yüzde 48.59'a indi. İmamoğlu'nun bu ilçedeki oy oranı ise yüzde 44.57'den yüzde 50.68'e çıktı.
    • Bahçelievler'de İmamoğlu'nun 31 Mart'ta aldığı yüzde 46.87'lik oy oranı dünkü seçimlerde yüzde 51.98'e çıkarken, Yıldırım'ın oy oranı aynı ilçede yüzde 50.48'den yüzde 47.22'ye indi.
    • Tuzla'da Yıldırım'ın 31 Mart'ta aldığı 49.7'lik oy oranı dünkü seçimlerde 45.95'e indi. İmamoğlu'nu oy oranı ise yüzde 47.92'den 53.21'e yükseldi.
    • Beykoz'da İmamoğlu'nun 31 Mart'ta aldığı yüzde 44.17'lik oy oranı 23 Haziran'da 49.73'e çıkarken, Yıldırım'ın yüzde 52.91'lik oy oranı yüzde 49.23'e indi.
    • Şile'de de Yıldırım'ın iptal edilen seçimde aldığı yüzde 56.64 oy oranı dünkü seçimlerde 49.39'a düştü, İmamoğlu'nun bu ilçedeki oy oranı ise yüzde 41.22'den yüzde 49.76'ya yükseldi.
    Etiketler:
    Sandık, Oy, 31 Mart Yerel Seçimleri, Mustafa İlker Yücel, Vatan Partisi, Necdet Gökçınar, Saadet Partisi, Binali Yıldırım, AK Parti, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran İBB seçimleri, CHP, Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansı (AA)
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