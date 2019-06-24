'İstanbul'u kazanmak elbette çok önemliydi' diyen AK Partili Yavuz: Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün yeniden yapılan ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "Bizler elimizden geleni yapıp gerisini Allah'a havale eden tevekkül sahibi insanlarız" dedi ve ekledi: "Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam…"

AK Partili Yavuz, dün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Biliyoruz ki demokrasilerde seçim olmazsa olmazdır. O yüzden seçim iş ve işlemlerinin sıkı şekil kurallarına bağlı olarak uygulanması, süreçlerin; kimsenin şüphe ve endişe duymayacağı aleniklikte işletilmesi şarttır. — Ali İhsan YAVUZ⚡ (@aliihsanyavuz54) 24 июня 2019 г.

​İstanbul'u kazanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'u kazanmak elbette çok önemliydi. Ancak yenileme sürecinde de sık sık dile getirdiğimiz üzere, seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi. Biliyoruz ki demokrasilerde seçim olmazsa olmazdır. O yüzden seçim iş ve işlemlerinin sıkı şekil kurallarına bağlı olarak uygulanması, süreçlerin; kimsenin şüphe ve endişe duymayacağı aleniklikte işletilmesi şarttır.

Bizler elimizden geleni yapıp gerisini Allah'a havale eden tevekkül sahibi insanlarız.İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde, hep birlikte çok çalıştık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyor,sonucun hayırlı olmasını diliyorum.Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam... — Ali İhsan YAVUZ⚡ (@aliihsanyavuz54) 24 июня 2019 г.

​İşte buna katkı sağlaması bakımından İstanbul seçim yenileme süreci çok önemlidir. Zira süreçler, yeniden kanunun öngördüğü kurallara uygun hale getirilmiş ve gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır. Bizler elimizden geleni yapıp gerisini Allah’a havale eden tevekkül sahibi insanlarız. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde, hep birlikte çok çalıştık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyor, sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam…"