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13:54 26 Haziran 2019
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    Buğra Kavuncu

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: İmamoğlu'nun başarılı olması için elimizden gelen desteği vereceğiz

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    23 Haziran İBB seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasında büyük katkısı olan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, seçim gecesi yaşananları anlattı. Kavuncu, "Türk milletinin istediği değişimi Millet İttifakı olarak biz gerçekleştirdik. Bundan sonra da Ekrem İmamoğlu'nun başarılı bir şekilde yönetmesi için çalışacağız" dedi.

    İstanbul 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için bir kez daha sandık başına gitti. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 800 binden fazla oy alarak İBB Başkanı seçildi.

    © AA / Erhan Elaldı
    İstanbul seçimini yaptı, İmamoğlu yeniden İBB Başkanı
    Seçim akşamı yaşananları Sözcü'den Tugay Saday'a anlatan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 23 Haziran seçiminin 31 Mart seçimlerine göre çok kısa sürdüğünü söyledi ve şöyle devam etti:

    "Daha önceki seçimde ilçe belediye başkanları ve muhtarlık seçimleri de olduğu için uzun sürmüştü. Biraz heyecan da yüksekti. Saat 22.00-23.00'lere kadar uzayan bir süreçti. O günün hatırası hâlâ hafızalarımızda. 31 Mart'la mukayese ettiğimizde çok kısa sürdü. 19.30 civarında Binali Yıldırım açıklama yaparak tebrik etti. Bizim sonucu çok çabuk alacağımıza dair kanaatimiz vardı. Sandıklarda çok iyi teşkilatlanmıştık. Sahadaki arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeydik. O gün başka bir heyecan vardı. Gelen bilgileri büyük bir titizlikle değerlendiriyorduk. Ekrem Bey, o gün vakurdu. Çok heyecanlı değildi. Kendinden çok emin duruyordu. Bu bize de yansıyordu. Kazandığımız kesinleşince sarılarak birbirimizi tebrik ettik."

    'ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında seçim değerlendirmesi yaptı.
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Akşener: Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
    "Hayat 23 Haziran'dan önce olduğu gibi devam etmeyecek" ifadelerini kullanan Kavuncu, şunları söyledi:

    "Biz seçim süresi boyunca hep İstanbul'u konuşmak istedik. İstanbul ile ilgili projeler yarışsın istedik. İstanbul'un kaynakları yandaşlara çekilmesin dedik. Hep bu dili kullandık. Fakat 31 Mart'tan sonraki süreçte bu seçim İstanbul seçimi olmaktan çıktı. 31 Mart'ta vatandaşın seçtiği bir adayın hakkı gasp edildi. Dolayısıyla bu seçim demokrasiye olan inancın ve halkın iradesinin korunması açısından çok önemliydi. Bunun siyasi sonuçları elbette olacak. Orta ve uzun vadede artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 23 Haziran sonuçlarının ne kadar önemli olduğunu zaman ilerledikçe daha net olarak göreceğiz. Hayat 23 Haziran'dan önce olduğu gibi devam etmeyecek. Artık AKP'nin ve ortağının nerede hata yaptık diye sorgulayacak. Ancak bu sorgulama tek adamın olduğu yerde pek sağlıklı yapılamaz. Biat kültürünün olduğu AKP'de sağlıklı bir özeleştiri yapılacağına inanmıyorum."

    'SORUNLARI YARATAN İKTİDARIN KENDİSİ'

    Temel Karamollaoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    Kavuncu, "Başkanlık sistemine geçtiğimizden beri yaşanan bazı arızalar iyice ortaya çıkmaya başladı. Ekonomide yaşanan sorunlar. Suriyelilerin ülkemize plansızca gelmesi ve bunun sonucunda yaşanan sorunlar. Yargıda yaşanan hukuksuzluklar. Basının tekelleştirilmesi. Bunlar bir devletin partileşmesi sonucu ortaya çıkan arızalardır. Bu sorunları yaratan da iktidarın kendisidir. Dolayısıyla vatandaş değişim istiyor. Vatandaş hayat standartlarından memnun değil. Bunu da eski siyasetin figürleriyle değiştiremeyeceğini biliyor. Türk halkı bir değişim istiyor. Bu değişimi de genç figürlerle yapmak istiyor. Ekrem İmamoğlu'nun başarısındaki en büyük etkenin halkın bu değişim isteğidir. Biz Millet İttifakı olarak temel prensipler üzerinde sadece sözde değil eylemde de ittifak yaptık. Bunu farklı iki siyasi parti olarak yaptık. İdeolojik olarak farklı bir araya gelerek iktidara milleti bölmeyin dedik. Sözle ifade edileni biz eyleme döktük. Beylikdüzü'nde biz bu birlikteliği gördük. Farklı düşünen insanlar adalet duygusuyla bir araya geldi. Biz Türkiye İttifakı'nı İstanbul'da gerçekleştirdik. Bunun kazanımını da seçimde gördük" diye konuştu.

    İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı sürecinde de başarılı olması için gereken desteği vereceklerini söyleyen Kavuncu, "Biz İstanbul'u en iyi Ekrem İmamoğlu'nun yöneteceği kanaatindeyiz. Bunun için destekledik. Bundan sonra da başarılı olması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Ekrem Bey'in başarısı bizim de başarımızdır" dedi.

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    Etiketler:
    Başkanlık sistemi, Ekonomi, AK Parti, Sözcü gazetesi, 31 Mart Yerel Seçimleri, 23 Haziran İBB seçimleri, Buğra Kavuncu, Ekrem İmamoğlu, CHP, Millet İttifakı
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