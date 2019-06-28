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10:08 28 Haziran 2019
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    ABD Senatosu, Ankara Büyükelçiliği için David Satterfield'ı onadı

    © AP Photo / Bilal Hussein
    Politika
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    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükelçisi olarak atadığı David Satterfield, Senato tarafından da onandı.

    David Satterfield
    © AFP 2019 / Karim Sahib
    Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından 'yaptırım' açıklaması
    ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında Ankara büyükelçiliğine aday gösterdiği David Satterfield'ın görevini onayladı. ​Satterfield'in kısa bir süre içinde Ankara'ya gelerek göreve başlaması bekleniyor.

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Size harika bir haberimiz var! Dün gece, ABD Senatosu, Büyükelçi David Satterfield’ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladı. Yakın bir gelecekte kendisini karşılamak için sabırsızlanıyoruz. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

    S-400 TERCİHİ İÇİN KONUŞMUŞTU

    ABD'nin bir önceki Ankara Büyükelçisi John Bass’in görev süresi Ekim 2017'de dolmuş; Bass'in Türkiye'den ayrılmasından sonra bir yılı aşkın bir süre Ankara'ya yeni büyükelçi ataması yapılmamıştı. 

    David Satterfield
    © AFP 2019 / Karim Sahib
    ABD'nin Türkiye Büyükelçisi adayı Satterfield'a komiteden onay
    11 Nisan'da Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade veren Satterfield'ın görevi ise, komite tarafından 3 Mayıs'ta onaylanmıştı. 

    Komite'deki ifadesinde Satterfield, “Türkiye S-400 alarak F-35 programındaki rolünü tehlikeye attı. Büyükelçiliğim onaylanırsa Türkiye’nin doğru tercihi yapması için çalışacağım” demişti.

    HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

    David Satterfield, Eylül 2017’den bu yana ABD’nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapıyor.

    2014'te yaklaşık beş ay süreyle ABD Dışişleri Bakanı’nın Libya özel danışmanlığını yapan Satterfield, 1996-1998 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail-Arap İlişkileri Dairesi Başkanlığı yaptı.

    1998-2001 arası ABD'nin Libya'daki büyükelçisiydi.

    2013-2014 arası yine yaklaşık beş ay kadar Kahire Büyükelçiliği maslahatgüzarlığı yapan ve Arapça da bilen Satterfield; Cidde, Tunus, Cezayir, Şam ve Bağdat'ta görev yaptı.

    Etiketler:
    Senato, büyükelçi, Ankara, David Satterfield, Türkiye, ABD
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