Zeyrek: Babacan ve arkadaşları yeni partiye üyelik için iki şart koşuyor

Eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı öne sürülen yeni partiye ilişkin teşkilatlara iki şart koyulduğu ileri sürüldü. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, şartların 'liyakat' ve 'iyi insan olunması' olduğunu yazdı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 'Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler olacak' başlığıyla yayımlanan yazısında Ali Babacan'ın TBMM'de milletvekili transfer etmek yerine güçlü bir teşkilat üzerinde yoğunlaştığını aktardı.

Zeyrek, "Babacan ve yol arkadaşları, yeni kurulacak partiye katılacaklar için liberal, sağcı, solcu, Türk, Kürt, Sünni, Alevi gibi ayrıntılarla ilgilenmiyor ve iki şart koyuyor: İşinde iyi olması (liyakat) ve iyi insan olması (demokrat, insan haklarına, hukuk devletine saygılı)" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ali Babacan’a davet göndererek ekonominin dümenine geçme çağrısı yaptığını da belirten Zeyrek, parti kurmaya hazırlanan Babacan’ın "Ben yokum, ama isterseniz Türkiye’nin ekonomisine ilişkin hazırladığımız programı verelim, uygulasınlar" yanıtını verdiğini söyledi.

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