Kremlin'den tarihi Trump-Kim görüşmesi hakkında açıklama: Memnunuz

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un dün yaptığı tarihi görüşmeyi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kore Yarımadası'nda gerilimi düşürmeye yönelik her adımdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Devlet Başkanı Vladimir Putin ve genel olarak Rus tarafı, oldukça tutarlı bir şekilde tüm ilgili tarafları itidale, yapıcı olmaya ve tarafları çıkmaza sürüklemeyecek adımlar atmaya davet ediyor. Görüşmeye gelecek olursak, elbette bundan memnuniyet duyuyoruz. Kore Yarımadası'nda gerilimi düşürecek ve bizleri bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına yaklaştıracak her türlü adımı ve görüşmeyi memnuniyetle karşılamaya hazırız" dedi.

'DÖRTLÜ ZİRVE ŞU ANDA GÜNDEMDE DEĞİL'

Bu arada Peskov, Rusya, Çin, ABD ve Kuzey Kore'nin katılımıyla Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin dörtlü zirve yapılmasının şu anda gündemde olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'yi ilk kez ziyaret etmişti. Kuzey Kore lideri Kim'le sınırda tokalaşan ve Kuzey Kore tarafına geçen Trump, böylece görevdeyken Kuzey Kore'ye adım atan ilk ABD başkanı olmuştu. ABD, Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri de ilk kez yan yana gelmişti.