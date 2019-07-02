Lavrov'dan İran'a çağrı: Duygularınıza yenilmeyin

'AVRUPALILAR DA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ'
Lavrov, Avrupalı meslektaşlarını da her şeye rağmen sözlerini, yükümlülüklerini yerine getirmeye, Avrupalıları şirketleri ABD yaptırımlarından korumak için geliştirdikleri ödeme mekanizmasını (INSTEX) bilfiil uygulamaya koymaya davet ettiklerini belirtti.
Bunlar sağlanmadan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) da denilen nükleer anlaşmayı korumaya dönük diyalog kurmanın çok zor olacağına işaret eden Lavrov, bu son derece önemli anlaşmanın yürürlükte kalması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
'INSTEX PETROL TİCARETİNİ ÖNGÖRMÜYOR'
Bir yıl önce ABD JCPOA'dan tek taraflı çekildiğinde ve diğer ülkelere İran'dan petrol almayı yasakladığında Avrupalıların İran'ın hem sorunsuz olarak petrol satmasını hem de bunun karşılığında para almasını sağlayacak bir mekanizma kurmayı gündeme getirdiğini anımsatan Lavrov, bunun sonucunda kurulan INSTEX mekanizmasının petrol ticaretini öngörmediğinin altını çizdi.
UAEK Genel Müdürü Yukiya Amano, İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aştığını teyit etmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aşmasını üzüntü verici olduğunu, ancak İran’ın bu adımının, nükleer anlaşmanın etrafındaki durum karşısında alınan önlem niteliği taşıdığını belirtmişti.
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