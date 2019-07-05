İmamoğlu'ndan İBB'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na: Mahcup olmayacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu seçimlerdeki başarısından dolayı İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'na "Mahcup olmayacaksınız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, belediyeyi ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı.

Mangayı selamlayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte binaya geçti.

CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu İBB’yi ziyaret ediyor. https://t.co/Zz2HgqoAdz — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 5 июля 2019 г.

​Belediyenin şeref defterine "Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına dönüştürecek. İmamoğlu'na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz onunla" yazan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra başkanlık makamına geçti.

Kılıçdaroğlu başarısından dolayı İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu da "Mahcup olmayacaksınız" dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na İSMEK kursiyerlerinin yaptığı, İstanbul ve Samsun ziyaretinde tanıştığı ilkokul mezunu bir ressamın yaptığı üzerinde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'ın kara kalemle çizilmiş resimlerini bulunduğu tablo hediye etti.

Kılıçdaroğlu da üzerinde İstanbul simgelerinin bulunduğu bir vazo armağan etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesi basına kapalı devam etti.

'LİYAKATLI BİR EKİPLE YOLA ÇIKMAK ÖNEMLİ'

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"İlk mücadele siyasal bir mücadeleydi. Şimdi hizmet yarışı. Partizanlık yapmadan liyakatlı bir ekiple yola çıkmak bizim için önemli. Her şey şeffaf olacak. Partizanlığın olmaması lazım. Ekrem Başkanımız bunu büyük bir başarıyla yapacaktır. Bütün dualarımız Ekrem Başkan ve diğer başkanlarımızla birlikte. Bu binaya gelirken Ekrem başkanımızın İstanbul'un sorunlarına talip olduğunu ifade etmiştim. Ciddi zorluklar olduğunu biliyorum. Kararlı olursanız bu sorunları aşarsınız."

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, "Eski sisteme dönmeyi hiçbir zaman istemedik. Tek adam rejiminin nelere mal olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Bütün her şey bir kişiye bağlandı. Bir kişinin devletin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil. Demokratik bir parlamenter sistem isteriz" ifadelerini kullandı.