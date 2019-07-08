İmamoğlu: İBB borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satıyor

23 Haziran'da bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu başkanlığında ilk meclis toplantısı yapılıyor. Belediyenin 2 yıldır borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satmaya başladığını söyleyen İmamoğlu, "Artık borçların ötelenecek hali de kalmamıştır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun inisiyatifiyle 31 Mart seçimleri sonrasında canlı yayınlanmaya başlayan İBB Meclisi toplantılarının temmuz ayı birleşimi bugün yapılıyor.

Toplantı İBB Başkanı İmamoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. İmamoğlu temmuz ayında ölenleri andığı konuşmasının ardından sözü AK Parti adına Grup Başkanı Tevfik Göksu'ya verdi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısındayız. https://t.co/Dpe6oBmMgp — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 8 июля 2019 г.

'İSTANBULLULAR İCRA YETKİSİNİ SİZE, DENETLEME YETKİSİNİ BİZE VERDİ'

​Göksu konuşmasına İmamoğlu’nu tebrik ederek başladı ve 23 Haziran'da yenilenen İBB seçimi için "İstanbullular iradesini göstermiştir. Bizim için milletin iradesi başımızın üzerindedir. Bu sonuçlarla İstanbullular icra yetkisini size, denetleme yetkisini ise bize vermiştir" dedi.

Göksu daha sonra AK Parti döneminde yapılanları anlatarak kenti yeni yönetime emanet ettiklerini söyledi. Belediye ile ilgili yolsuzluk iddialarının asılsız olduğunu savunan Göksu, İstanbulluların yararına olacak her projeyi destekleyeceklerini ifade etti.

Göksu, "Güzel şeyler yapacaktık ama dedirtmeyeceğiz, sizlerin geçmişte yaptığı gibi engel olmayacağız. Hatta sayın başkanın vaatlerini teklif haline getirip meclise sunacağız. AK Parti ve MHP olarak kendi partisi destek vermese bile biz destek vereceğiz” ifadesini kullandı.

'VALİMİZ HAKKINDA AHLAKSIZ BİR HABER YAYINLANDI'

Gazete Duvar'ın haberine göre Göksu, "Dün CHP’nin ve Sayın Başkanın iletişimini üstlenen bir gazetede sayın valimiz hakkında ahlaksız bir haber yayınlandı. Bunu servis eden her kimse, ki bunu da herkes az çok biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden borçlanma kararı çıkmadan belediye başkanı nasıl borçlanabilir?" diyerek CHP’yi eleştirdi.

Göksu konuşmasının ardından belediye hesaplarının yer aldığı kitabı İmamoğlu'na verdi. İmamoğlu da "En kısa zamanda bunun revize edilmiş halini size sunacağım. Çünkü içindeki bilgiler pek doğru değil" yanıtı verdi.

'EMANETİ MİLLET VERİR, MİLLET ALIR'

Göksu’nun ardından sözü CHP Grubu adına Doğan Subaşı aldı. CHP Grup Başkanvekili Subaşı, Göksu’nun “İstanbul’u siz emanet ediyoruz” sözünü eleştirerek, “Emaneti millet verir, millet alır. Bunun da ‘Pontus’ ifadesi gibi dil sürçmesi olduğunu sanıyorum” diye konuştu.

MECLİS TOPLANTISI TARTIŞMASI

AK Parti Grup sözcüsü Faruk Gökkuş’da söz alarak bazı belediye çalışanlarına sendika konusunda baskı uygulandığını iddia etti. Gökkuş ayrıca İmamoğlu’nun belediye meclis toplantıları ile ilgili gazetelerde yer alan demecini eleştirerek, "Biz 5 gün çalışmayı öneriyoruz ve oylanmasını istiyoruz" dedi.

İmamoğlu, meclis toplantılarının başkanlık tarafından belirlenebileceğine dikkat çekerek mevzuatı okudu. İmamoğlu daha sonra, "Beş gün boyunca toplanacak diye bir kural yok. Bunu belirlemek de sizin hakkınız değildir. Bence beş gün boyunca toplanmasına, belediye koridorlarının kulise dönmesine gerek yok. Gündem bittiyse toplantıyı sürdürmenin anlamı yok. Buna neden takıntı yaptınız?" diye sordu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, "Meclis çalışmasını gündem yoğunluğuna göre belirlersiniz. Gelenek filan diye bir şey olmaz. Komisyonlar 9 kişiden 8 kişiye düşürülürken gelenek yoktu şimdi mi var. Fatih Belediyesi’nden toplantı üç günden iki güne indirilirken de gelenek yoktu. Ayrıca çalışanlara mobing yapıldığı iddia edildi. Bu belediyede çalışanlarımıza kötü davranılmaz. Bu belediyeyi yöneten orada oturuyor" diye konuştu.

GÖKSU: İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

AK Partili Tevfik Göksu İmamoğlu’nun AK Parti grubunun meclis toplantısı ile ilgili önergesini belediye meclisinin bu konuda karar alma hakkı olmadığı gerekçesiyle oylatmaması nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

ÖZEL GÜNLERDE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Tartışmanın ardından CHP ve AK Parti gruplarının ortak önerileri oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 15 Temmuz, Kurban Bayramı, 30 Ağustos, gibi günlerde insanların etkinliklere rahat ulaşımını sağlamak için ulaşımın, İstanbulkart okutmak kaydıyla ücretsiz olmasına karar verildi. Oylama sonucu ayrıca okulların açıldığı ilk günlerde özel önlemler alınması kararlaştırıldı.

BELEDİYENİN FİNANSAL DURUMU

İmamoğlu oylamaların ardından söz alarak bütçe konusunda görüşünü, "Nasıl bir belediye teslim aldığımı öğrenmek için arkadaşlarımdan belediyenin röntgenini çekmelerini istedim. Üç gün önce tamamlayarak teslim ettiler. Durum tam bir facia. Bu tam anlamıyla sırtını merkezi hükümete dayayıp, nasıl olsa hesap sorulmaz anlayışı ile yapılmış bir bütçedir. Ödemelerde hiç bir gerçekçi yaklaşım olmamıştır" diye açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Meclis’te belediyenin ekonomik tablosunu açıklıyor:

"Bütçe açığımızın 7.2 milyardan az olmadığını belirtmek isteriz. Bir kamu kurumunun gelir ve giderleri arasında böyle bir uçurum oluşursa bu uçuruma önce dar gelirliler düşer."https://t.co/wMkji30QBO — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 8 июля 2019 г.

​İmamoğlu yıl sonunda bütçe açığının an itibarı 7.2 milyardan az olmadığını dile getirip yıl sonunda daha da büyüyeceğini ifade etti. İmamoğlu, "Bütçe açığımızın 7.2 milyardan az olmadığını belirtmek isteriz. Bir kamu kurumunun gelir ve giderleri arasında böyle bir uçurum oluşursa bu uçuruma önce dar gelirliler düşer" diye konuştu.

Belediyenin 2 yıldır borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satmaya başladığını söyleyen İmamoğlu, "Artık borçların ötelenecek hali de kalmamıştır" dedi.

Belediye bütçesini gerçekçi bir hale getirmek için belediye meclisine çağrı yapan İmamoğlu, öncelikle harcamaların indirilmesi gerektiğini ifade ederken, İstanbul’u borç batağından kurtarmak için destek olmaya çağırdı.