Putin, Yunanistan'da başbakanlık koltuğuna oturan Miçotakis'i tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yunanistan'da dün yapılan erken genel seçimleri önde tamamlayan ve başbakanlık görevi için yemin eden Yeni Demokrasi (YD) Partisi lideri Kiriakos Miçotakis'i tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Miçotakis'e başbakanlık görevine başlaması nedeniyle kutlama telgrafı gönderdi.

Putin, yüzlerce yıllık dostluk geleneklerine, kültürel ve manevi yakınlığa dayanan Rusya-Yunanistan ilişkilerinden övgüyle söz ederek, "Miçotakis'in başbakanlıkta yürüteceği faaliyetlerin, iki ülke halklarının çıkarına olacak şekilde ve Avrupa kıtasında istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi doğrultusunda, ikili diyaloğun ve çeşitli alanlardaki yapıcı işbirliğinin gelişmesine katkı sunacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da dün yapılan seçimlerde merkez sağ Yeni Demokrasi (YD) Partisi yüzde 39.85 oy oranıyla seçimleri kazandı.

300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalye ile tek başına hükümet kurma hakkını elde eden YD'nin lideri Miçotakis, başbakanlık görevi için yemin etti.