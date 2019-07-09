MHP Grup Başkanvekili Akçay: Eski sisteme dönüş özlemi taşımak siyasal gericiliktir

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. yılı' konusunda gündem dışı konuşma yaptı.
Türkiye'de 109 yıllık sürede demokrasi ve siyasi hayatın çok sayıda darbelerle, muhtıralarla, vesayet girişimleriyle kesintiye uğradığını, yapısal sorunlar nedeniyle çıkan hükümet krizleriyle siyasal istikrarın sağlanamadığını belirten Akçay, sistemdeki tıkanma ile erkler arasındaki kaymaların, devlet çarkının bozulmasına ve karar süreçlerinin laçkalaşmasına neden olduğunu söyledi.
Eski sistemle daha fazla mesafe alınamayacağının 15 Temmuz darbe girişimiyle iyice belli olduğunu ifade eden Akçay, sonuç olarak Türk milletinin, 16 Nisan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" dediğini, 24 Haziran 2018 genel seçimleriyle de bu kararın teyit ve tescil edildiğini hatırlattı.
''TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI, PARTİSİZ CUMHURBAŞKANI' GİBİ SÖYLEMLER GERÇEKÇİ DEĞİL'
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kefil ve referansının milli irade ve siyasal geçmiş olduğunu söyleyen Akçay, yeni sisteme keyfi olarak günlük siyasi dürtülerle değil, bir zaruret sonunda geçildiğini vurguladı.
"Her ne ad altında olursa olsun eski sisteme dönüş özlemi taşımak siyasal gericiliktir. 'Tarafsız cumhurbaşkanı, partisiz cumhurbaşkanı' gibi söylemler yeni sistem bakımından gerçekçi olmayıp, cumhurbaşkanlığı makamını bir vesayet makamı olarak görmekten başka anlamı olmayan düşüncelerdir. Yeni sistem üzerinden öylesine garip eleştiriler ve özlemler dile getiriliyor ki bu eleştirileri ciddiye alırsak, bunların adeta siyasetsiz siyaset, iktidarsız iktidar istediklerini görüyoruz."
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yıllık karnesine bakıldığında, sistemle yönetimde istikrarın, temsilde adaletin sağlandığını anlatan Akçay, "Hem kuvvetler ayrılığı daha belirgin hale gelmiş hem de her kuvvet kendi içinde güçlenmiştir ancak kuvvetler ayrılığının daha belirgin hale gelmiş olması; iki erkin arasına kale duvarları örülmesi anlamına da gelmemektedir. Yürütme ile yasama ilişkilerini kurumsallaştırıp formel hale getiren düzenlemeler zaman içinde elbette yapılacaktır" dedi.
'YÜRÜTMEDE ÇİFT BAŞLILIK ORTADAN KALKTI'
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla oturması, kurum ve kurallarıyla güçlenmesinin zaman alacağına dikkati çeken Akçay, şunları söyledi:
"Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğru bir sistem olduğuna o gün olduğu gibi bugün de inanıyor ve bu sistemin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Cumhur İttifakı bu sistemin layıkıyla işletilmesi için elinden gelen çabayı sarf edecek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sonuna kadar sahip çıkacaktır."
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