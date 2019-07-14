'Erdoğan ve Şimşek aracıların talebi üzerine görüştü'

Eski Başbakan Yardımcısı Babacan'ın kuracağı söylenen yeni partiyle ilgili ismi geçen eski Başbakan Yardımcısı Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Hürriyet'in haberine göre aracıların talebiyle ayarlanan görüşmede Erdoğan, Şimşek'ten çalışmalarını parti içinde sürdürmesini istedi, Şimşek ise siyasi görev üstlenmekten yana değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün, Ali Babacan’ın başkanlığını yaptığı yeni harekete yakın olduğu iddiaları ortaya atılan eski bakanlardan Mehmet Şimşek ile görüştüğü aktarıldı. Erdoğan-Şimşek görüşmesi 2 saat sürdü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre siyaseti bıraktıktan sonra İngiltere’de danışmanlık görevi üstlenen ve sık sık Londra’da kalan Mehmet Şimşek konusunda önce temas sağlandı.

Yaptığı sözleşme gereği 1 yıl boyunca danışmanlık işi dışında hiçbir görevi kabul edemeyen Şimşek’in aracıların talebi üzerine Erdoğan’la bir araya geldiği öğrenildi.

Erdoğan'ın Şimşek'ten ekonomiye ilişkin çalışmalarını parti içinde sürdürmesi ve gerekirse danışman olarak kendisinden yararlanılabileceğini dile getirdiği öne sürüldü.

Şimşek’in ise ekonomideki gelişmelerle ilgili görüşlerini dile getirdiği ancak şimdilik siyasi bir görev üstlenmekten yana olmadığını ifade ettiği belirtildi.