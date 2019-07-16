Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadıkça 251 şehidin kanı yerdedir

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden hepimiz mağdur olduk. 251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için bir büyük aydınlanmaya ihtiyacımız var. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunun bilinmesine ihtiyacımız var. 251 şehidin kanı yerdedir. FETÖ'nün siyasi ayağının aydınlanması lazım.
Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/jz4HE5vLa1— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 16 июля 2019 г.
'İKİ ÖNEMLİ AKTÖR KOMİSYONA GELMEDİ'
- İki önemli aktör Meclis Araştırma Komisyonu'na gelmemiştir. Birisi MİT Müsteşarı'dır, diğeri dönemin Genelkurmay Başkanı'dır. Soru şu; neden bu iki önemli aktör TBMM Araştırma Komisyonu'na gönderilmemiştir? Neden engel olunmuştur?© AA / Murat Kaynak
- 20 Temmuz'da sivil darbe gerçekleştirildi, OHAL ilan edildi. 'Biz KHK'larla devleti yöneteceğiz.' Onların ifadelerine göre at izi it izine karıştı. Binlerce masum insan hapishanelere tıkıldı. Darbe girişimi oldu, üzerinden bir süre geçti, baktık ki iktidar kanadının bazı kesimleri bir FETÖ borsasından söz etmeye başladılar. Parası, dayısı olan dışarıya çıkıyor, gariban içeride kalıyor. Gariban içeride, parası arkası olan dışarıda.
- Bir kadın öğretmen, başörtülü. FETÖ'cü diye gözaltına alınıyor. Alınabilir, soru sorulabilir. Ama yeni doğum yapmış. Çocuğu bir haftasını doldurmamış. Bu çocuğun anne sütüne ihtiyacı var. İtiraz ettim. Hemen 'Sen FETÖ'cüsün' diye bizi suçladılar. Biraz vicdan. Çocuğun anne sütü içmesine neden müsaade etmiyorsun? Haksızlığa direnmek lazım.
'TAMİMCE'NİN GÖZALTINA ALINABİLMESİ İÇİN MİT'İN, MASAK'IN, EMNİYET'İN RAPORU LAZIM'
- Türkiye’ye kara para getiriyor. Erdoğanın avukatları savunduğu için hiçbir hakim ve savcı korkudan bir şey yapamıyor. Nasıl adalet bu? İsyan etmez misiniz siz buna? Yazarı, siyasetçiyi, garibanı içeride tutacaksın. Aynı menzilde yürüyorlar.
'BAKLAVACIYI, İŞÇİYİ, AKADEMİSYENİ BULDUN AMA EN GÜÇLÜ ADAMLARI BULAMADIN'
- 15 Temmuz'da başarılı olsalardı herhalde başbakan, bakan adayları vardı. Nerede bunlar? Baklavacıyı, işçiyi, akademisyeni buldun ama en güçlü adamları bulamadın. Kim engel? 251 şehidin kanı yerdedir.
- FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için bizim de verdiğimiz önerge ile komisyon kuruldu. Ama araştırma komisyonu karanlık noktaları ortaya çıkarmasın diye 'Erken bitirin' talimatı geldi. Kim destek verdi bunlara? Türkiye'de kimlerdi bunlar? Siz garibanları ile mücadele ediyorsunuz. FETÖ'cüleri baş kahraman yaptınız. Biz bunları söylediğimizde rahatsız oluyorlar. Ben bunları söylemesem Türkiye'nin en temel noktalarında buluşalım diye nasıl söyleyeceğim?© AA / Halil Sağırkaya
- Adalet tecelli ederse başımızın üstünde yeri var. Faili meçhuller doğru değil. Gözaltına alınan, ailelerinin haberi olmadığı insanlar nerede? Ben bunu dile getirmeyecek miyim? Bu insanlar adalet, hak, hukuk istiyor. Adalet ile hükmedeceksiniz.
- Karşınızdaki kişi kim olursa olsun. Aksi halde devlet devlet olmaktan çıkar. Eren Erdem FETÖ'den hapiste. Ne ilgisi var? Osman Kavala hapiste. Musa Kart, Hakan Kara, Güray Öz, Emre İper, Mustafa Kemal Güngör hapiste. Neden? Füsun Üstel hapiste, neden? Bu insanların hapiste ne işi var?
'İHVAN KARDEŞLİĞİNDEN VAZGEÇİLMELİ, SURİYE İLE RESMİ GÖRÜŞME YAPILMALI'
- Türkiye'nin temel sorunlarından biri dış politikadır. Dış politika maceracı heveslerle yapılmaz. Dış politika ülkenin çıkarları üzerine inşa edilir, milli olmak zorundadır. Buradan yeni uyarılar yapmak istiyorum.© Fotoğraf : DHA
- 1- İhvan kardeşliğinden vazgeçilmesi gerekiyor. Türkiye'nin çıkarları her şeyin üzerindedir.
- 2- Mısır'la barışacaksın. Bu kavganın faturası ağır olur. Mısır’ın demokratikleşmesi için elimizden geleni yapmalıyız elbette. Bir milletle kavga edilmez. Neden Büyükelçimiz yok?
- 3- Suriye ile resmi görüşme yapılmalı. Neden dolaylı görüşüyorsunuz? Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için önemlidir.
- 4- Libya'ya silah göndermekten vazgeçin. Libya'dan ne istiyorsunuz? Aracı olmak varken, savaşı bitirmek varken düşmanlığı körüklüyorsunuz?
- 5- Orta Doğu'da barış ve işbirliği teşkilatı kurulmalı.
'AB ÇİFTE STANDART UYGULAMAKTAN VAZGEÇMEDİĞİ SÜRECE BU TOPRAKLARDA DEĞERİ YOKTUR'
- Maceracı bir dış politikanın Türkiye’ye faturası ağır, bunu her alanda hissediyoruz. Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın. AB yaptırım uygulayacakmış, bunu kabul etmiyoruz. AB çifte standart uygulamaktan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur. Kalkmışlar bize ambargo uygulayacaklar, sen önce bize verdiğin sözü tut. Siz bu barış talebine destek vermek zorundasınız. KKTC’yi hangi gerekçe ile aldınız?© AP Photo / Petros Karadjias
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