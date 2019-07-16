Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadıkça 251 şehidin kanı yerdedir

15 Temmuz darbe girişiminden herkesin zarar gördüğünü söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını istedi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de demokrasi toparlanamamış ise bunun nedeni darbelerdir. 251 şehidin kanı yerdedir. FETÖ'nün siyasi ayağının aydınlanması lazım" diye konuştu.