Rusya ve ABD, Çin'in de yer alacağı üçlü nükleer anlaşma için müzakerelere başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Cenevre'de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile bir araya gelerek nükleer silahsızlanmaya yönelik yeni uluslararası anlaşmayı hedefleyen müzakerelere başladı.
Açıklamada, "ABD ve Rus heyeti, Başkan Donald Trump'ın sunduğu Rusya ve Çin'le nükleer silah kontrolü alanındaki yeni konsepti istişare etti" dendi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın nükleer cephanelikleri kısıtlama yönündeki girişimleri memnuniyetle karşıladığını, fakat bu fikrin ayrıntılarının da bilinmesine ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.
2 Şubat 2019'da ABD, INF'den resmen çekildiğini duyurmuştu.
3 Temmuz 2019'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF'in askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.
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