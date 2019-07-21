Akşener: 23 Haziran'da korku ve kabus duvarını yıktık

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan İYİ Parti lideri Akşener, hakkında 2016 yılında açılan FETÖ soruşturmasına tepki gösterdi.

Akşener, "Sağ siyasetçiler içinde alışveriş noktasında sıfır irtibatı olan, çok az siyasetçiden birisiyim. Güçlenen bazı gruplarla siyasetçilerin alışverişi olur. Erdoğan da önce korkutur, sonra istediğini alır. Hakkımda açılan soruşturmanın zamanlamasını ilginç buluyorum. Milat 17/25 Aralık 2013 ise Bahçeli, odasındaki saatin pilini yerine taktı mı?" diye sordu.

23 Haziran İstanbul seçimiyle 'korku ve kabus' duvarını yıktıklarını söyleyen Akşener, 31 Mart'ta 20 binlerde olan farkın yenilenen seçimde 800 binlere çıktığına dikkat çekti.

Akşener, "İstanbul’da 31 Mart seçiminin ardından sivil darbe yapıldı. Ekrem Başkan süreci çok iyi idare etti. 25 Ekim 2017’de İYİ Parti’yi kurmasaydık bugün neyi konuşacaktık? Korku duygusunun kalkmasında İYİ Parti’nin çok önemli rolü var" diye konuştu.

'ERDOĞAN BAŞINDAN BERİ BAŞKAN OLMAYI ARZU ETTİ'

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesinden yana olduğunu belirten Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sistemden vazgeçmeyeceği düşüncesinde olduğunu belirtti ve şunları anlattı:

"Erdoğan partisinin içinde, dışında, muhalefet kanadında yapılan tartışmaları izler ama asla geçit vermez. Asla normalleştirmez. Dilini yumuşatmaz. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Erdoğan'ın isteğiyle söylediğine inanıyorum. Başından beri başkan olmayı arzu etti. Hukukun üstünlüğüne, adalete uyan bir başkanlık talep etmedi. Biz de 24 Haziran'dan beri Anayasa taslağı üzerinde çalışıyoruz. Parlamenter Demokratik Sistem'in arkasında duruyoruz. Türkiye nereye doğru evrilecek, bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Tartışmalar giderek büyüyecektir. Erdoğan rejimi tartışmayla devam edecektir. Konsensüs olmaz. 16 Nisan referandumunda şahsen ben ve arkadaşlarımız birlikte çalıştık. İki şeye inanıyorum: 150 yıllık parlamenter demokrasi tecrübemiz var. Elbette değişiklikler, iyileştirmeler yapılmalı. Ama eski bir bilim insanı olarak iddiamız, en idealini getirmeye kalkışsak en az 15 yıl kaos yaşanır. Bununla uğraşmak yerine, gündelik hayattaki hukuki düzenlemeler için dahi sistem değişecek. Parlamenter sistemi güçlendirerek yola devam etmeliyiz. Ben ve parti yönetimimiz, seçmeniyle aynı konu üzerinde duruyor. Seçmenimiz de parlamenter demokrasiyi istiyor. Kafa karışıklığımız yok."