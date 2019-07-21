AGİT Donbass’taki ateşkesin başlamasından bu yana 75 ihlal saptadı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Ukrayna’daki Özel Gözlem Misyonu’nun (SMM) Donbass’taki ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Kiev’in kontrolündeki bölgede 75 ateşkes ihlali saptadığı belirtildi.

Misyonun bugün yayınladığı özel raporda, Donbass’taki ateşkesin yürürlüğe girdiği dün geceden bu yana Kiev’in kontrolündeki bölgede 75 ateşkes ihlalinin saptandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Misyon, 00.01’den 16.00’ya kadar toplamda 75 ateşkes ihlali saptadı (3 patlama, 21 atılan top mermisi, ağır ve hafif makineli tüfeklerden atılan 51 mermi). Ateşkes ihlallerinin neredeyse tümü (2 patlama dahil 74 ihlal) 00.01 ile 08.00 arasında Lugansk bölgesinde, (Lugansk’ın 69 kilometre batısında hükümetin kontrolündeki) Popasnaya kentinin doğusunda ve (Lugansk’ın 60 kilometre batısında hükümetin kontrolündeki) Zolotoe kentinin yakınında saptandı. 08.01 ile 12.00 arasındaysa SMM Donetsk bölgesinde, (Donetsk’in 17 kilometre kuzeyinde hükümetin kontrolündeki) Adveyevka yakınlarında bir patlama saptadı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca 12.01 ile 16.00 arasındaki zaman diliminde Misyon tarafından herhangi bir ateşkes ihlalinin saptanmadığı kaydedildi.

Daha önce AGİT’ten yapılan açıklamada, Minsk’te bir araya gelen Donbass Temas Grubu katılımcılarının dün gece yarısından başlamak üzere yeni süresiz ateşkes konusunda anlaşmaya vardıkları bildirilmişti.