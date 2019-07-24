Çijov: AB’de siyasi irade oluşursa Rusya ile ilişkiler düzelebilir

Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Moskova ile Brüksel ile arasındaki ilişkilerin Avrupa Birliği'nde (AB) önemli düzeyde siyasi irade toplandığında düzeleceğini söyledi.

Parlamentskaya Gazeta’ya konuşan Çijov, Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkilerin AB’de siyasi iradenin toplanması ile düzelebileceğini ifade etti.

Çijov “Yani bu üye ülkelerin Rusya ile etkileşim konusundaki tutumu ile ilgili” dedi.

Taraflar arasındaki ilişkilerin ‘normalden uzak’ olduğunu belirten Çijov, yine de siyasi diyaloğun sürdüğünü kaydetti.

Çijov ikili ilişkilerin düzeltilmesine yönelik ön koşulların mevcut olduğunu, ancak düzelmenin sağlanması için ne kadar vakit gerektiğinin belli olmadığını dile getirdi.

‘NEDENİ UKRAYNA KRİZİ DEĞİL BİRİKEN SORUNLAR’

İlişkilerdeki bozulmanın Ukrayna’daki krizle başlamadığını belirten Çijov “Ukrayna içindeki kriz yalnızca 2014’e kadar biriken sorunların tetikleyicisi oldu” dedi.

Rus Temsilci, iki tarafında ilişkilere yönelik yeni bir yaklaşımın geliştirilmesinin gerektiğinin farkında olduğunu belirterek bu yaklaşımın pragmatik işbirliğine dayalı olması gerektiğini ifade etti.