Jagland'ın Zelenskiy için yazdığı tebrik mesajı, Ukrayna'nın egemenliğiyle ilgili soru işareti doğurdu

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e seçimler için gönderdiği tebrik mesajı ülkenin egemenliğiyle ilgili tartışmaya yol açtı.

Jagland, erken genel seçimi kazan Halkın Hizmetkarı Partisi lideri Zelenskiy'e Twitter hesabından gönderdiği kutlama mesajında, "Zelenskiy ve partisi Halkın Hizmetkarı'na tebrikler. Seçimler, Ukrayna için yeni bir umut yaratıyor. Halkın güvenebileceği yolsuzluktan arınmış kurumlar, egemen Ukrayna devletine giden yoldur" ifadelerini kullandı.

Bravo to President Zelenskiy and his party Sluga Narodu. Election creates new hope for Ukraine. Non-corrupted institutions which people can trust, is the way forward to a sovereign Ukrainian state — Thorbjørn Jagland (@TJagland) July 22, 2019

​Jagland'ın 'egemenlik' yorumuna yanıt Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsa'dan geldi.

Jagland'ın Ukrayna'nın egemenliğiyle ilgili özellikle soru işareti yarattığını kaydeden Kislitsa, "Jagland'ın dünyasında egemen ülke yok. 'Dil sürçmesi' olduğunu söylemeyin sakın bana. Genel Sekreterlik, stajyer işi değil, en üst makam" dedi.