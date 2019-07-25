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12:29 25 Temmuz 2019
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    Porto Riko'da iki haftadır eylem yapan yüz binler kazandı, Vali istifa etti

    © REUTERS / GABRIELLA N. BAEZ
    Politika
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    Porto Riko’da yüz binlerin sokağa dökülmesine neden olan yolsuzluk ve mesajlaşma skandalına imza atan Vali Ricardo Rossello baskılar üzerine istifa etti. Porto Rikolular gelişmeyi sevinç gösterileri düzenleyerek kutladı.

    Porto Riko'da hükümetin kemer sıkma önlemlerini protesto eden bir eylemci
    © REUTERS / Alvin Baez
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    ABD’ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko’da yaklaşık iki haftadır devam eden kitlesel protestoların ardından Vali Ricardo Rossello’dan geri adım geldi.

    Daha önce görevini bırakmayacağını ancak 2020’deki valilik seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan Rossello, baskılara dayanamadı ve 2 Ağustos tarihinde görevi bırakacağını açıkladı.

    GÖREVİ BIRAKAN İLK VALİ OLDU

    Facebook üzerinden bir görüntülü mesaj yayınlayarak istifa ettiğini duyuran Vali, “Talepler karşı konulamazdı ve ben de bunu son derecede alçakgönüllü bir şekilde kabul ediyorum. Halkım için en çok istediğim şey barış ve ilerlemedir” dedi.

    Rossello, yerine Adalet Bakanı Wanda Vazquez'in gelmesinin beklendiğini de belirtti.

    Rossello, Porto Riko tarihinde istifa ederek görevini bırakan ilk vali oldu.

    Porto Riko'nun başkenti San Juan'da Maria Kasırgası'nda ölenleri anmak için hükümet binası önüne konulan ayakkabılar
    © REUTERS / Alvin Baez
    Yaklaşık 1 yıl sonra açıklandı: Porto Riko'yu vuran Maria Kasırgası'nda 1427 değil 2975 kişi öldü
    Karar ülkede büyük bir coşkuyla karşılanırken, yüz binlerce Port Rikolu hükümetin bulunduğu Old San Juan'da sevinç gösterisi yaptı.

    EYLEMLER HIZLA BÜYÜDÜ

    Ricardo Rossello, 2017 yılında Maria kasırgasında felaketzedeler için gönderilen yardım paralarıyla ilgili yolsuzlukla suçlanıyordu.

    Ayrıca Rossello'nun kabinesindeki kişilerle yaptığı Telegram yazışmaları sızmış; mesajlarda valinin eşcinseller, felaketzedeler ve bazı politikacılar hakkındaki küfür içerikli sözleri büyük tepki toplamıştı.

    Bunun üzerine adada geniş çaplı eylemler başlamış, hızla büyüyen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere Ricky Martin, Jennifer Lopez ve Marc Anthony gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti. Yüzbinlerce Porto Rikolu, Vali’ye istifa çağrısı yapmıştı.

    Rossello'nun istifası öncesinde meclis, görevden uzaklaştırılması için süreç başlatmıştı. Ayrıca yargı Rossello'nun evinde arama yapılması emri vermişti.

    © REUTERS / MARCO BELLO
    Porto Riko'da valinin istifa etmesi için yapılan eylemlere dünyaca ünlü yıldızlar da destek verdi, Ricky Martin de bunlardan biriydi.
    Etiketler:
    istifa, Ricardo Rossello, eşcinsel, yazışmalar, Yolsuzluk, Protesto, eylem, Porto Riko, vali, ABD
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