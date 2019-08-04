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    MHP'li Semih Yalçın'dan Akşener'e: Vahim gelişmelerin baş sorumlusu kendisi olacaktır

    © AA /
    Politika
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    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bir kişiye beş kişi saldıran haydutlardan ne milliyetçi olur ne de adam" sözlerine yanıt verdi. Yalçın, "Vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

    © AA / Muhammed Yaylalı
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti arasında uzun süredir devam eden “milliyetçilik” tartışmasına değindi. Akşener, "Sizin nereniz milliyetçi? Bir kişiye beş kişi saldıran haydutlardan ne milliyetçi olur ne de adam olur. Siyasetçi yetiştireceğine haydut yetiştiren zihniyetten ne milliyetçi olur ne de adam olur. Çözüm sunacağına nefret saçanlardan, sokakta terör estirenlerden ne milliyetçi olur, ne de adam olur." demişti. Bu sözlere MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yanıt verdi.

    "Bugün bir müptezel müennes Türk milliyetçilerine “haydut” benzetmesi yapmış" diyen Yalçın, "Bunlar sadece gözü küllü değil, kör, kara cahil ve nadandır. Bunların dersini yine zamanı gelince millet verecek kaç paralık olduklarını yüzlerine vuracaktır" dedi.

    Semih Yalçın'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:

    ''Bugün bir müptezel müennes Türk milliyetçilerine “haydut” benzetmesi yapmış. E.Renan milliyetçiliğinden başka açılımı ve bilgisi olmayan ipin siyasi başterzisi makarasındaki FETÖ “ip”ini yine millet aleyhine sarmaya başlamış.

    Bunlar sadece gözü küllü değil, kör, kara cahil ve nadandır. Bunların dersini yine zamanı gelince millet verecek kaç paralık olduklarını yüzlerine vuracaktır.

    Milliyetçi Ülkücü Hareket içinde fısk ve fücurla uğraşıp sonra da aramızdan ayrılanların iflah olduğu nerede görülmüştür? Bunları da zaman birer birer öğütecek, hepsi teker teker tarihin hainler ve fasıklar mezarlığına defnedileceklerdir.

    İp makarasına milleti dolamak isteyen bu müennes; hâlâ MHP’ye ve liderine dil uzatarak “haydutluktan” bahsedebilmektedir. Kendisini ikaz ediyoruz.

    Kışkırtmalar sonucu olayların istenmeyen bir seyir izlemesinin, böyle giderse cereyan edebilecek tatsız vakaların ve bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi olacaktır.

    Bu müennes, bir hanımın şahsında olması icap eden zarafet ve nezafete uymayan külhanbeyliklerle, Türk kadınlarının sevgisini kazanacağını mı sanmaktadır?
    Ucuz kahramanlıklar, fıtratına aykırı kof efeliklerle nereye varacağını sanmaktadır?

    Adres verip racon keserek hangi erkeğin sempatisini kazanacağına, oyunu çalacağına inanmaktadır?
    Hanımken zenne gibi davranarak yaratılışının ve Allah’ın kendisine bahşettiği ayrıcalıkların sınırlarını neden zorlamaktadır?

    Muhalefetin düğün hediyesi olan particiğinde zenne kılığına girecek mebzul miktarda adam varken, bir hanım olduğunu unutup siyaset tiyatrosunda zenneyi oynamayı neden tercih etmektedir?

    Kendi fıtratına aykırı fiillerde bulunarak Türk kadınlarının sevecen, merhamet dolu ve müşfik hissiyatına; çocuklarımızın ilk öğretmenleri mevkiinde sergiledikleri annelik hassalarına; toplum hayatını dengeleyen haysiyetine düşkün, vakur ve onurlu duruşlarına zarar vermektedir?

    Kendinde liderlik vehmeden bu hanımefendinin ve açtığı politika dükkânının ipliği artık pazara çıkmıştır. Zaten millet, ipin ucunun kimin elinde olduğunu görmüştür. Millet, bu hanımın makarasındaki ipi kimin ürettiğini de biliyor.

    Bizden söylemesi: Okyanus ötesinden gelen soğuk rüzgârlarla şişen ip balonu beceremedikleri bu kurultaylarıyla patlamak üzeredir. Çarşaf listeleri adeta “Yurtta Sulh Konseyi”nin isimlerinden ibarettir.

    Yıllardır MHP’nin politikalarını tenkit etme görüntüsü altında sürekli olarak fitne ve fücur üretenlerin suretihaktan görünmeleri, siyasette seviyeden bahsetmeleri onları haklı çıkarmayacaktır.

    Türk Milliyetçilerine haydut diyen bu zavallıya cevabımız; Bir kemiğin ardından saatlerce yol giden itler artık gülseler de fark etmez. Artık kimsesiz değiliz. Bir idik bin olduk. Bin idik milyonları bulduk. Çığ gibi büyüdük.

    MHP, milliyetçi-ülkücü hareket mensuplarının iradelerinin teminatı altındadır. Ülkücü Hareket Devlet Bahçeli liderliğinde en güçlü dönemini yaşıyor ve yaşayacaktır''.

    Etiketler:
    Meral Akşener, İYİ Parti, MHP, Semih Yalçın
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