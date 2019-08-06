Stoltenberg, Kırım'ın Rusya topraklarına katılmasının nedenini açıkladı

Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde bulunan Kraliçe Victoria Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde konuşan Stoltenberg, "Bugün NATO ülkeleri ve Yeni Zelanda, küresel sorunlarla bölgesel sorunlara kıyasla daha fazla karşı karşıya kalıyor. Bu ülkeler için temel meydan okumalardan biri, süper güçler arasındaki rekabet" dedi.

Stoltenberg, bu rekabetin sonuçlarını Kırım'dan Kuzey Kore'ye, Suriye'den Güney Çin Denizi'ne uzanan coğrafyada gördüklerini vurguladı.

Artan rekabetin ve 'daha saldırgan' Rusya'nın belirli kurallar üzerine inşa edilen küresel düzene baskı uyguladığını belirten ve bunun son örneği olarak Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) çöküşünü gösteren Stoltenberg, "Rusya, daha saldırgan politika izlemeye başladı ve Kırım'ı topraklarına dahil etti. Moskova ayrıca askeri potansiyelini geliştirdi ve Ortadoğu'daki varlığını artırdı" diye konuştu.

Çin'in ekonomik ve siyasi nüfuzunun artmasını bir diğer küresel sorun olarak gösteren Stoltenberg, terörü ve siber güvenliği de küresel boyuttaki meydan okumalar olarak niteledi.