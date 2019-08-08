Kırımlı senatör: Türkiye, yarımadayı tanımayarak gerçekler üzerinden hareket etmiyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi ve Kırım’dan senatör Sergey Tsekov, Türkiye’nin yarımadanın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmeyerek gerçekler üzerinden hareket etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, " Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır ” sözleri ile ilgili Sputnik’e konuşan Tsekov, şu ifadeleri kullandı, “Kırım, Türkiye tanımasa da yaşayacaktır. Önemli olan Rusya’nın yarımadayı kendi parçası olarak tanıması. Kırımlılar için bu en önemli şey. Başka ülkelerin görüşü o kadar önemli değil. Türkiye tarafının görüşünü dikkate alıyoruz, ancak bu tavrı alırken, darbe sırasında Ukrayna’da olan gerçekler ve doğrular üzerinden hareket etmiyorlar, 2014 yılında olanları gözardı ediyorlar.”

Tsekov, Erdoğan’ın sözlerini dikkate aldıklarını ancak politikalarını kendi ulusal çıkarları üzerinden inşa edeceklerini vurguladı.

Uluslararası gündemdeki birçok konuda Rusya ve Türkiye’nin müttefik olduğunu belirten Tsekov, Kırım konusunda da bir uzlaşma noktası bulunması gerektiğini kaydetti.