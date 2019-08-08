Zaharova: Kırgızistan’da olanlar ülkenin iç meselesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kırgızistan’da eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’in gözaltına alınmaya çalışılmasıyla ilgili, Moskova’nın durumu Kırgızistan’ın içişleri meselesi olarak gördüğünü söyledi. Zaharova ayrıca olanlar konusunda aklıselimin galip gelmesini diledi.

Eho Moskvı radyosunda konuşan Zaharova “Belki de sözcü kimliğimden biraz olsun uzaklaşıp, sadece Kırgızistan’da dost ve tanıdıkları bulunan bir insan olarak, aklıselim ve sorumluluk duygusu dilemek isterim” dedi.

Zaharova, Rusya’nın Kırgızistan’da olanları içişleri meselesi olarak gördüğünü belirterek, dışişleri bakanlığının konuya ilişkin daha derinlemesine bir değerlendirme yapacağını kaydetti.

NARIŞKİN: ENDİŞE DUYUYORUZ

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin de gazetecilere yaptığı açıklamada “Kırgızistan'ın, bizim için kardeş olan halkın akıbeti konusunda elbette endişeleniyoruz. Rusya yönetimi de tarafları itidalli olmaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel Kuvvetlerin eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’i başkent Bişkek yakınındaki Koy-Taş köyünde bulunan rezidansında gözaltına almak için operasyon düzenledi. Gözaltı operasyonundan destekçilerinin yardımıyla kaçmayı başaran Atambayev, güvenlik güçlerine kendi halkına ateş etmeme çağrısı yaptı. Atambayev, operasyon sırasında bizzat silaha başvurduğunu itiraf etti.