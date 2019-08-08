Zaharova: Kırgızistan’da olanlar ülkenin iç meselesi

Zaharova, Rusya’nın Kırgızistan’da olanları içişleri meselesi olarak gördüğünü belirterek, dışişleri bakanlığının konuya ilişkin daha derinlemesine bir değerlendirme yapacağını kaydetti.
NARIŞKİN: ENDİŞE DUYUYORUZ
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin de gazetecilere yaptığı açıklamada “Kırgızistan'ın, bizim için kardeş olan halkın akıbeti konusunda elbette endişeleniyoruz. Rusya yönetimi de tarafları itidalli olmaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.
Kırgızistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel Kuvvetlerin eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’i başkent Bişkek yakınındaki Koy-Taş köyünde bulunan rezidansında gözaltına almak için operasyon düzenledi. Gözaltı operasyonundan destekçilerinin yardımıyla kaçmayı başaran Atambayev, güvenlik güçlerine kendi halkına ateş etmeme çağrısı yaptı. Atambayev, operasyon sırasında bizzat silaha başvurduğunu itiraf etti.
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