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11:02 12 Ağustos 2019
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    Guatemala, devlet başkanlığı için Giammattei'yi seçti: Artık bayrakları ve ideolojileri bir kenara bırakma zamanı

    © REUTERS / JOSE CABEZAS
    Politika
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    Seçimin ikinci turunda yüzde 58 oy alan Alejandro Giammattei, Guatemala'nın 51'inci devlet başkanı olmaya hazırlanıyor. Giammattei, ilk açıklamasında, "Artık bayrakları ve ideolojileri bir kenara bırakıp yalnızca farklı bir Guatemala inşa etmenin vaktidir" dedi.

    © Fotoğraf : Bloomberg News
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    Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda, geçerli oyların yüzde 58'ini alan Alejandro Giammattei, ülkenin 51'inci devlet başkanı olmaya hazırlanıyor.

    Guatemala Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) açıkladığı seçim sonuçlarına göre, Vamos Partisi lideri Alejandro Giammattei seçimin ikinci turunda geçerli oyların yüzde 58.8'ini kazandı. 

    Katılım oranının yaklaşık yüzde 41'de kaldığı seçimlerde, Giammattei'nin rakibi Umut Birliği Partisi lideri Sandra Torres ise yüzde 41 oy aldı.

    Ülkede 16 Temmuz'da düzenlenen ilk seçimde Torres'in gerisinde kalan Giammattei, ikinci turun galibi oldu.  

    © AP Photo / Andres Leighton
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    Önceki seçimlerde 3 farklı partiden aday olan ancak ilk defa başkanlık görevine gelen 63 yaşındaki Giammattei, 14 Ocak 2020'de başkanlık yemini ederek ülkenin 51. devlet başkanı olarak göreve başlayacak.

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    Giammattei, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Benim için mütevazı Guatemala vatandaşı için ülkenin devlet başkanı olmak çok büyük bir onur olacak" dedi.

    Halka yakın bir devlet başkanı olacağını vurgulayan Giammattei, "Halkla iç içe, ülkemizin yeniden inşası için ne yapması gerektiğini bilen, kutuplaşmış bir ülke haline geldiğimizi fark eden bir devlet başkanı görecekler. Artık bayrakları ve ideolojileri bir kenara bırakıp yalnızca farklı bir Guatemala inşa etmenin vaktidir" diye konuştu.

    Etiketler:
    Alejandro Giammattei, Devlet başkanı, seçim, Guatemala
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