Peskov: Putin-Zelenskiy konuşması olumlu, ancak önemli olan laf değil, sonuç

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e olumlu yaklaştığını, ancak onun için önemli olanın varılan anlaşmaların yerine getirilmesi olduğunu ifade etti.

Gazetecilere konuşan Dmitriy Peskov, “Liderlerin görüşmesi başlı başına olumlu bir durum. Zira Putin her zaman sorunların çözümünde, özellikle de Rusya-Ukrayna ilişkilerindeki gibi ihmal edilen durumlarda diyalogdan yana. Putin son derece pragmatik bir muhatap. Onun için önemli olan konuşmanın kendisi değil, her konuşma öncesinde ve sırasında varılan anlaşma ve uzlaşmaların gerçekleştirilmesi” dedi.

Peskov, Putin’in Ukrayna konusunu 19 Ağustos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yapacağı görüşmede de konuşacağını ifade etti. Peskov’a göre, Putin’in Fransa’ya yapacağı bu tek günlük ziyarette ayrıca ikili ilişkiler de ele alınacak.

Zelenskiy ile Putin arasında 11 Ağustos’ta Kiev’in girişimiyle bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmede Ukrayna’nın doğusundaki durumun istikrara kavuşturulması, tutsakların iadesi ve Minsk Anlaşmaları’nın uygulanması ele alınmıştı.