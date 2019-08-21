Kanada'dan 'Cihatçı Jack' açıklaması: Ülkeye geri getirmek gibi bir niyetimiz yok

Suriye'ye 2014'te giderek IŞİD'e katılan ve 2017 yılında yakalanan 'Cihatçı Jack' lakaplı Jack Letts'in akıbetine ilişkin Kanada cephesinden yeni bir açıklama yapıldı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, hükümetin Kanada - İngiltere çifte vatandaşlığına sahip olan ve İngiltere tarafından vatandaşlıktan çıkarıldığı öğrenilen Letts'in 'Kanada'ya geri getirilmesi gibi bir niyetinin olmadığını' açıkladı.

Goodale, CBC televizyonuna yaptığı açıklamada "Mevcut koşullar altında Letts'in ülkeye getirilmesine olanak tanımak gibi bir yükümlülüğümüz ve niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Goodale ayrıca, IŞİD'e katılan Kanada vatandaşları ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Bu kişiler, Kanada demokrasinin rahat sınırlarını terk etmek ve son birkaç kuşaktaki en kötü ve en şiddetli terörizmle ilişkilenmek üzere bilinçli bir karar vermişlerdir. Yaptıklarının sorumluluklarını üstlenmeleri gerekir."

İNGİLTERE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMIŞTI

Öte yandan, İngiliz Sky News televizyonunun hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre Letts, eski Başbakan Theresa May döneminde alınan bir kararla İngiltere vatandaşlıktan çıkarıldı.

Kanada ise, çifte vatandaşlığa sahip Letts'in İngiltere tarafından vatandaşlıktan çıkarılmasına "İngiltere'nin bu tek taraflı kararı hayal kırıklığına neden olmuştur" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Çünkü Letts'in vatandaşlıktan çıkarılması, artık sadece Kanada vatandaşı olarak muamele göreceği anlamına geliyor.

Letts'in ebeveynleri John Letts ve eşi Sally Lane, Haziran ayında, oğullarına 223 sterlin göndermeleri sonrası 'terörizmi finanse etmek' suçundan 15'er ay hapis cezasına mahkum olmuşlardı, ancak çiftin cezası 12 ay ertelenmişti.

16 yaşında Müslüman olan Letts, 18 yaşında olduğu 2014'te Oxford'daki okulunu bırakıp IŞİD'e katılmak üzere Rakka'ya kaçmıştı.

PKK tarafından Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığı belirtilen Letts'in Kamışlı'da tutulduğu düşünülüyor.