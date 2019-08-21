Kanada'dan Suriye'ye İdlib kınaması: Esad ve müttefikleri ateşkes durumuna geri dönmeli

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından, Suriye ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki silahlı militanlara yönelik düzenlediği hava saldırıları üzerine Twitter'dan açıklama yapıldı.

Kanada'nın, Suriye'deki Türk askeri konvoyuna saldırıyı ve sivillere yönelik şiddetin rahatsız edici boyuttaki yükselişini kınadığı belirtilen açıklamada, "Esad yönetimi ve müttefikleri, İdlib'deki hava saldırılarını durdurmalı ve ateşkes durumuna geri dönmelidir. Tüm tarafları, tansiyonu düşürme çabalarına saygı göstermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.