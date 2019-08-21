Gül, Davutoğlu ile Babacan AK Parti'nin 18. yıl törenine davet edilmedi

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü 23 Ağustos'ta ATO Congresium'da düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

AK Parti'nin ilk başbakanı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile partinin kurulduğu günden itibaren ayrılıncaya kadar tüm kabinelerde olan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan törene davet edilmedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 14 Ağustos'un Kurban Bayram'ına denk gelmesi sebebiyle 23 Ağustos'ta yapılacak etkinliklere ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Ünal, törene Gül, Davutoğlu ve Babacan'ın davet edilmemesiyle ilgili olarak, "Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecekler. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" ifadesini kullandı.

YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL 18. YIL MARŞI

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel 18. yıl marşını hazırlattıklarını söyleyen Ünal, partinin 18 yılını anlatan bir film yayımlayacaklarını açıkladı.

O güne özel bir 'Zaman Tüneli' hazırladıklarını dile getiren Ünal, "Zaman tünelinde herkes var. 2001'den başlayarak tüm aktörlerin ve AK Parti'nin tarihinin yıl yıl anlatıldığı 18 yılın sergisini yapacağız" dedi.

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek kutlamalara parti kurucuları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, belediye başkanları, il başkanları, kadın ve gençlik kolları MKYK üyeleri, parti kurulları, bakanlar, eski milletvekillerinin katılacağını açıkladı.