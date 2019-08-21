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17:38 21 Ağustos 2019
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    Arınç: Parti kuranlar büyük hata yapar

    © AA / Okan Coşkun
    Politika
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    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'den geçmiş dönemde ayrılarak parti kuranlarla ilgili, "Bu arkadaşlar, parti kuracaklarmış' dendiği zaman şahıslarını seviyorum ama çok büyük hata yaparlar" dedi.

    Çeşitli ziyaretler ve toplantılara katılmak üzere Malatya'ya giden Bülent Arınç, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek burada gazetecilere açıklamada bulundu.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Arınç, partisinin 9 milyon üyesi olduğunu ve böyle bir partinin hiçbir şeyden çekinmeyeceğini ve hiçbir seçimden korkmayacağını belirtti. 

    Arınç, partideki ayrılıklara müsaade etmeyeceklerini, liderlerinin Recep Tayyip Erdoğan, partilerinin ise AK Parti olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

    "Bunun içerisinde muhalif sesler olabilir mi, olur ama bu ayrılığa dönüşmemeli. Muhalif seslere de hayat imkanı vereceksin kardeşim, eleştiri olacak. Eleştiri bir şeyin olmazsa olmazıdır, yemeğin tuzu ve lezzetidir. Ben parti grubunda konuşurken, Bakanlar Kurulunda (eleştiri) yaparım ama dışarıda yapmam, yapmamaya çalışırım. Dışarıda yapıcı eleştiri yaparım, tavsiyede bulunurum. Dışarıda kesinlikle AK Partili olamaz. Yani 'bu arkadaşlar parti kuracaklarmış' dendiği zaman şahıslarını seviyorum ama çok büyük hata yaparlar. Partiden ayrılan Erkan Mumcu, İdris Naim Şahin, Abdüllatif Şener gitti parti kurdu. Şu gitti, bu gitti, hiç birisine millet selam bile vermedi. Partilerini kapattılar. O zaman bizim çok güçlü zamanımızdı. Bizim gövdemiz tek başına yüzde 50'iydi. Yel kayadan ne koparacak, üfürük gibi gittiler. Şimdi biraz yaralıyız, biraz sıkıntılar var. Kendi içinde çözülmeler var. Bunları tekrar toplamamız lazım. Birilerinin yol göstermesiyle, onların sözlerine bakarak, karşımıza çıkıp parti kurarlarsa millet onları affetmez. Hiçbir şey bize zarar vermez. Bu partiler kurulursa tek zararı AK Parti'ye olur. Bizden 3-5 alsalar maalesef sistem o hale geldi, bizden yarım da alsalar."

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    AK Parti'de herkesin yeri olduğunu ve herkesi kucaklayan bir parti olduklarını vurgulayan Arınç, bu sayede yüzde 50 oy alınabileceğini belirtti.

    © AA /
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    Doğal seçmene dönülmesi gerektiğini ve herkesi temsil hakkına kavuşturacak bir modele geçilmesi gerektiğine değinen Bülent Arınç, konuşmasını şöyle tamamladı:

    "Yeni ittifaklar bulmamız lazım dedim. Ben Alevi kardeşlerimizin oylarını önemsiyorum. Alevi kardeşlerimiz, bu ülkenin bir varlığıdır. Bizim onlarla iftihar etmemiz lazım. Samimiyetle itiraf edeyim, onlara çok uzak kaldık. Onları başka siyasetçilerin eline terk ettik. Oysa bizim onlarla çok ilgili olmamız lazım. Araştırmalar şunu gösteriyor ki Selahattin Gürkan arkadaşımız azdır, çoktur bilmiyorum ama Alevi yurttaşlarımızın beğenisini kazanmış ve oylarını almış. Kendisini kutluyorum. Ben azlığında çokluğunda değilim, bir Alevi'nin bize oy vermesi çok önemli çünkü önümüzdeki seçimlerde bizim Alevi yurttaşlarımızın oylarına ihtiyacımız var. Biz Alevileri kendimizden görüyoruz."

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    Etiketler:
    Abdüllatif Şener, Alevi, İdris Naim Şahin, Bülent Arınç, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Malatya
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