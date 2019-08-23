AK Parti 18. yaşını kutluyor: Törene bin kişi davet edildi

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 17 yılı geride bıraktı.

AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümü bugün Ankara’da düzenlenecek etkinliklerle kutlanıyor. Etkinliğe katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da teşekkür turuna Rize'den start verecek.

Önce AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, ardından ATO Congersium'da yıldönümü etkinliklerine katılacak.

RESEPSİYON VERİLECEK

Kurban Bayramı dolayısıyla 14 Ağustos'ta yapılması planlanan program bugüne ertelenmişti. Etkinliğe partinin kurucu üyeleri, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ve çok sayıda davetli katılacak.

Yaklaşık bin kişinin katılması beklenen etkinlikte Erdoğan, bir konuşma yapacak. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir de resepsiyon verilecek.

Yine etkinlikte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana geçen sürede yapılanlar ve yaşananlar bir sinevizyonla anlatılacak. AK Parti'nin 18. yaşına özel bestelenen şarkı da ilk kez katılımcıların beğenisine sunulacak.