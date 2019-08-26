MHP Maltepe ilçe teşkilatı görevden alındı

MHP Genel Merkezi, Maltepe ilçe teşkilatını feshetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın imzasıyla gönderilen yazıda, parti tüzüğünün 52. ve 54 maddeleri ile Başkanlık Divanı tarafından tüzüğün 34. maddesine göre ilçe teşkilatının feshedildiği belirtildi.

MHP, Maltepe ilçe teşkilatını feshetti.

Görevden alınan MHP Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu, "02.12.2016 tarihinden itibaren şerefle ve gururla sürdürdüğüm Maltepe İlçe Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin talimatı ve 'Parti Tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden;Başkanlık divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre İstanbul ili Maltepe İlçe Yönetim Kurulunun feshine karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre Kamburoğlu, "Bu süre zarfında Allah rızası için Türk milletine ve kutlu davamıza hizmet etme noktasında desteklerini esirgemeyen teşkilat mensuplarımıza, Maltepeli komşularımıza ve emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim" ifadelerini kullandı.